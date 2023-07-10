BLACKPINK Lisa跟世界首富兒子戀愛ING？2人黏TT照片多到數不清！
南韓女團BLACKPINK日前受邀出席英國「2023 BST Hyde Park」演唱會，表演再造成網路話題。結束演出後，成員Lisa沒回韓國，近日被網友目擊現身巴黎餐廳用餐，但她身旁出現一位男伴，網友發現該男已不是第一次跟在Lisa旁邊，懷疑2人交往中，而男伴的身分，就是世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）。
記者陳雅蘭/綜合報導
Lisa不管是在各國舉辦巡演、出席音樂祭，或是現身時尚精品活動，身邊都能發現Frédéric Arnault的身影；2人近日也被目擊在巴黎餐廳用餐，他們並肩坐，互動有說有笑相當自在，許多網友認為他們戀愛ING，社群上甚至傳出男方的友人證實他們「正在約會」，但一切未經官方證實。
跟在Lisa身邊的男士，被發現是世界首富Bernard Arnault與現任鋼琴家妻子Hélène Mercier所生的三兒子Frédéric Arnault。Bernard Arnault是當今世界最大奢侈品牌集團LVMH的董事長以及CEO，其下品牌包含LV、Dior、Celine、紀梵希、Fendi、寶格麗、泰格豪雅、Hublot、Rimowa等；而Frédéric Arnault正是其中一精品「泰格豪雅TAG Heuer」的執行長。
Lisa已是國際級女星，緋聞對象被爆出是世界首富的兒子後，網友驚嘆「連緋聞男友都是一個級別」、「Frédéric身價應該破百億」。而Lisa日前出席寶格麗活動時，破例露出一直不願公開的額頭，不少網友對此笑喊，終於知道Lisa願意露額頭的原因，「因為對方的高身價是可以讓她露額頭的」。