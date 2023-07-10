夏天太熱「騎機車模式」改變！騎士狂+1 規定翻出愣住：罰超多錢
炎炎夏日，氣象局近日常常一大早就發布高溫警報，到9點、10點就已經熱到受不了，不少機車族一大早還是要頂著豔陽高溫騎車上班，頭戴安全帽又高溫實在非常難受。然而近日，就有網友討論「大家夏天騎機車的時候是不是都不會停在紅燈前面？而是停在陰影下遮陽」貼文曝光後不少騎士跳出來狂+1，但也有人表示這樣違規，會被警察開法，掀起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
最近天氣炎熱，有網友就在臉書社團「爆笑公社」貼文指出「大家夏天騎機車是不是都會找跟圖片一樣的地方遮陽？有騎車的應該馬上就懂」只見貼出的圖片有五大格，按照陰影的大小還有不同分類，其中「天堂島嶼」就是最大片沒有任何陽光的陰影，「綠洲」則是有一點縫隙的樹陰，而還有一些樹枝的陰影被稱為是「遮多少算多少」，相當逗趣。
貼文曝光後，吸引大批騎士朝聖+1，表示夏天騎車「確實會開啟這種遮陽模式」，因為戴安全帽又高溫，如果穿黑色衣服在大太陽底下更是吸熱吸到發燙，因此常常會在距離紅燈稍微遠一點地方找樹蔭、陰影的地方躲太陽，甚至開玩笑表示連大車、汽車的陰影也要貪圖一下，名副其實的「能遮多少算多少」。
不過也有認真的騎士卻提醒「這樣躲陰影是會被警察開罰的喔，我爸之前載我被開過一張罰蠻多錢的」、「這是會被罰錢喔的，記得還不便宜」、「很多人都會突然停下來才可怕，印象中這樣會被開罰，不要亂停在陰影的地方」。
而事實上，翻開法條規定查看，依據依道路交通管理處罰條例第55條相關規定處罰，如果機車為躲避太陽在設有禁止臨時停車標誌、標線處臨時停車，可處新臺幣300元以上600元以下罰鍰；若是在行駛途中驟然減速、剎車或於車道中暫停，可依據第43條危險駕駛處罰，可罰6000至2萬4000元罰鍰，民眾可不要跟荷包過意不去或者心存僥倖，哪天真的被警察逮到，錢可就從錢包離開了！