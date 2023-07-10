比故意站斑馬線還扯！行人闖紅燈「2機車慘追撞」 警方說話了
《道路交通管理處罰條例》修正案新法6月30日正式上路，不禮讓行人最高直接噴6千！讓不少汽機車駕駛抖爆，深怕自己是那個被開罰的駕駛人，不過新規上路之後，卻也傳出有行人濫用的情況，像是故意站在斑馬線上、甚至過一半還有仰望天空的行人，都讓駕駛非常頭痛。而日前一名行人更扯，直接闖紅燈走在班馬路上，結果造成2機車閃躲追撞，事後警方則表示僅能依照闖紅燈規定開罰，讓大批民眾相當傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
禮讓行人結局自己慘摔！高雄一名翁姓男子8日駕車行駛在岡山路上，見到一名行人紅燈穿越斑馬線，於是煞停讓對方先過，但是這一舉動卻讓後面的機車騎士反應不及直接追撞，駕駛將行車記錄器PO網之後引起廣大討論，事後該名闖紅燈的男子更是直接裝沒事離開現場，讓大批網友超傻眼。
對此，岡山分局表警方表示，對於這名行人紅燈穿越斑馬線，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處500元罰鍰，不過由於行人並未駕駛動力交通工具，所以不構成刑法的肇事逃逸罪嫌。警方提到，目前案發後已經調閱監視器畫面，查訪此人的身份，將一併送往交通事故鑑定委員會，鑑定肇事主因。
不過至於行人「闖紅燈」的行為，警方也說明，行人「帝王條款」生效的前提是，行人正常穿越斑馬線，未有闖紅燈、無故停留、玩耍等舉止，如果遵守以上行為仍不幸被撞到，駕駛人須負全責；但是如果行人未按規定而出車禍，則須負擔部分肇責，還請行人要多加注意。