未來少女專訪／紫月光走百變風！Rinii甩肉40Kg　Xiu談爸爸超感人

我是廣告 請繼續往下閱讀
身為紫月光的隊長Rinii笑著透露，由於每位成員特別像「二次元世界」的動物，才會各自擁有自己的動物稱號，顯現彼此間的好感情。熱愛外星人的Bling，一開頭就說自己是外星人；曾參加過《DD52》的Meng卻說自己是兔子又是孔雀；皮膚黝黑、深邃臉孔的Yia則形容自己是一隻黑貓；自豪長得像樹懶的Xiu，更說自己是唱歌擔當，結果似乎太緊張了，把「擔當」講成「擔擔」，讓大家笑破肚皮。
90KG減到51公斤 正妹隊長舊照超驚人
身為隊長Rinii分享，因為團員們擁有不同的個性，自嘲現在的她有種修行的感覺，努力學習扮演不同的角色，結果馬上被主舞擔當Lyco爆料，Rinii曾拿出手機，打開APP開始敲木魚，行為讓人哭笑不得。事實上，Rinii過去曾參加過選秀節目《DD52》，之所以想再次站上舞台，也是想看看現在的自己，在螢幕上是甚麼樣子。
Rinii也分享，高中時期的她一度胖到90公斤，數度因為身材而失去自信，就連畢業展、謝師宴都不敢參加，所幸後來經過治療，以及每天清淡的飲食和運動，才順利減到53公斤。Rinii還提到，有次嘗試節食的方法，雖然有達到效果，但恢復正常飲食後，卻讓她暴肥到62公斤，不僅完全瘦不下來，生理期還停了100天，讓她直呼，「再也不敢用這方式減肥了！」也嚇壞其他團員。
爸爸生前全力支持！Xiu誓言要閃閃發光
Xiu也分享，她和爸爸的感人故事，她說，就讀小學後，平常不是上課、就是在練舞，就連寒暑假都是如此，很少有時間可以回家，不過家人們都很支持Xiu的夢想，特別是爸爸，即便沒有說出口，但私底下都很關心Xiu，還會抽出時間親自去看女兒的演出，這讓Xiu獲得相當大的信心與鼓勵。
談到爸爸最印象深刻的一句話，「妹妹！這次爸爸比較忙，爸爸這次沒辦法看妳演出。」沒想到說完沒幾天，爸爸就發生意外離世，這讓Xiu當場泛淚：「我就告訴我自己，我一定要有一天，讓家人們看到我在舞台上閃閃發光！」沉寂了好一陣子，Xiu選擇繼續投入自己熱愛的表演，她說「其實我每次表演前，我都會許願，希望爸爸給我勇氣。」直到現在，Xiu仍希望天上的爸爸可以繼續支持她，始終認為爸爸無時無刻都陪在她的身邊。
一有爭執圍圈解決！紫月光風格就像百變怪
擁有日本血統的17透露，女生團體相處久了難免會發生爭執與摩擦，可是只要一出現狀況，她們的校長（老闆）就會要她們聚在一起、圍圈坐下來解決，「今天所有言論不用負法律責任，出了教室，就是什麼事情都沒有了！」這句話讓17印象深刻，不僅徹底解決問題，大家感情還越來越好。
被問到紫月光未來會走什麼樣的風格？Yuki認為，每位團員擅長的舞風不一樣，像Libi跟Yia專攻民俗或是現代舞蹈，而Lyco就非常會跳男舞，還有人擅長街舞等等，因此不太會互相比較，誰跳舞最厲害，反而讓紫月光走向多元化風格。此時，大家異口同聲地笑說：「我們是紫色的百變怪！」期許像《寶可夢》的百變怪一樣多元化。
爸媽從不支持到力挺！可愛改變讓女兒好溫暖
台菲混血兒的Bling分享，自從決定加入ACME公司訓練後，爸爸媽媽其實不太願意支持她，直到《未來少女》首部介紹影片出來後，爸媽看了反而很開心，還不斷把影片轉傳到Line的好友群與大家分享，讓Bling感到相當溫暖，「我覺得很好笑，爸爸外表很兇，但跟媽媽一樣都很支持我。」
從小就跳舞的Libi笑說，家人朋友都很支持她，特別是媽媽讓她有趣又好笑，自我介紹影片一出來，媽媽就立刻傳到家族與阿公阿嬤一起看，Libi說，雖然平常不太會講肉麻的話，但媽媽可愛舉動，讓她非常溫暖，「（家人）其實默默在幫我們分享，成為我們很大的支柱。」
有趣的是，《紫月光》的少女們一被問到感情生活，大家相當有默契地否認有另一半，Libi跳出來解釋，雖然公司沒有禁愛令，就連校長都告訴過她們，身為表演者在情感表達方面也很重要，「可是我們每天的生活就是公司宿舍、公司宿舍...」距離只有100公尺，讓Libi無奈直呼，身邊根本沒有追求者。Rinii也笑說，「我們會遇到的陌生人就是外送員！」
未來少女應援正在 beanfun! 火熱進行中，參與應援還有機會抽中未來少女月月驚喜好禮 https://bean.fun/EJpZp
更多「未來少女降臨」相關新聞。