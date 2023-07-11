7/11「7-11OPEN將生日」！全家半夜宣布1日優惠 眾朝聖讚鬼腦袋
今天為7月11日，正巧與超商龍頭7-11的招牌數字一樣，而其實這一天是7-11形象代言玩偶「OPEN將」的生日，不少人都期待7-11會推出什麼活動來因應，結果沒想到，全家便利商店也跟上熱潮，半夜1點突然宣布今（11）日推出優惠活動，讓大批網友朝聖表示「小編可以加薪水耶！人家生日你們在喊燒！厲害」。
記者張嘉哲/綜合報導
全家便利超商在今天凌晨1點許，在臉書粉專發文表示「7/11有什麼玄機？這組數字代表什麼？代表歡慶小編隔壁同事生日！優惠大加碼，會員於7/11當日到全家消費，Fa點數兩倍大放送，一起來祝小編的同事生日快樂吧！」而圖片上則是秀出一位女子的身分證上出生年月日真的寫7月11日。
貼文曝光後，吸引不少網友朝聖回應「小編鬼腦袋！隔壁棚的生日關你們什麼事啊！」、「小編可以加薪水！點數兩倍買起來」、「人家生日你湊什麼熱鬧哈哈哈哈」、「難道是傳說中的企業共好？哈哈哈哈」、「真的是快被這個文案給笑死」、「IKEA的小編跟全家的小編可以交流一下，都很有梗」。而也有不少人到7-11粉專留言表示「隔壁全家祝你生日快樂捏！」
而仔細看7-11粉專，目前有7/11限定優惠，i預購包括雞腿排30片組特價2040元（原價2600元）、宏瑋80抽濕紙巾40包入999元（原價1180元）、Massey 7吋渦流循環扇特價388元（原價799元），需要的民眾也可以透過APP來訂購。