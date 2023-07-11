北科大學生凍未條！熱炒白飯之亂被罵爆　「7大爭議」澄清片曝光

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店家所提供的監視器畫面看到有同學把飯添得跟山一樣高，但其實根本沒有每個人都把飯添成這樣，除了一兩位食量比較大的男工作人員外，只有幾位食量較小的女性工作人員，為了要分成2個小碗吃所以刻意添得比較大碗，並不是每個人都添那麽大碗！
🟡七大爭議之二：帳單金額
當天的結帳金額是6900元沒錯，絕對沒有謊報金額，但是除了這張單據之外，還有一桌素食的單據，但不知道什麼原因，店家沒有兩張一起公布，也沒有幫我們闢謠這件事。
🟡七大爭議之三：用餐人數
當天電話告知店家有20幾人，實際到店內用餐的人數是27人，由於我們當天不是真正的慶功宴，所以還有許多工作人員沒有到場，許多網友看到工作人員合照就說我們是30幾人、40幾人到店裡，這都是嚴重扭曲的事實。
🟡七大爭議之四：不願意等老闆補飯
看到有媒體指出我們不願意等老闆補飯，但是還原當天狀況，我們是詢問店家會不會再補飯，店家回應是「當天已經用完2桶飯，而且已經過8點了，為防止浪費不會再補充」結果媒體報導說我們吃完了2桶飯，但這對我們並不公平，因為當天的飯不是全部都是我們吃掉的。
🟡七大爭議之五：道歉和解拍照在笑
當天我們跟系主任去道歉完之後走出大道熱炒，在門口遇見了記者朋友，當時氣氛其實非常凝重，因為我們都知道我們惹了大麻煩，根本笑不出來，當時在拍合照時，我們聽到有人說拍照要笑，所以才勉強擠出笑容，結果被一堆網友大做文章，說我們道歉沒誠意，但這樣解讀真的對我們超不公平，當時為了表達誠意，我們在前往店家前還跟著主任在北科附近找尋適合的禮品，並且走非常長的一段路。
🟡七大爭議之六：刪除第一篇聲明文
第一篇聲明是在7月9日晚上8點發布，發布之後我們與系主任見面討論如何收場該次事件，得到的結論是，即便我們很仔細把事件攤開，社會大眾也不見得願意傾聽我們的話，為了讓事件快點落幕，才選擇撤下聲明，結果被解讀成「自知理虧、不敢承擔」才撤除聲明，這完全不是事實。
🟡七大爭議之七：還在偷偷洗店家負評
事發後，已經全面要求工作人員刪除對熱炒店的評論，而多數的同學都有如我所言刪除評論，而少部分人則認為要將立場表述清楚，所以沒將評論撤下，但這幾天卻有人假扮我們的名義在上面留言，留下假評論要栽贓給我們，呼籲大家不要被這些假評論帶風向，新增這些的都這不是我們工作人員留的。