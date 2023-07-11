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北科大學生凍未條！熱炒白飯之亂被罵爆　「7大爭議」澄清片曝光

▲北科大資材營總召11日凌晨上傳影片，澄清事件七大爭議。（圖/北科資材營）
▲北科大資材營總召11日凌晨上傳影片，澄清事件七大爭議。（圖/北科資材營）

記者張嘉哲/綜合報導

北科大資材營籌備團隊日前到台北知名「大道創意熱炒店」用餐，結果因「白飯吃不夠」的問題衍生與店家的糾紛，讓學生到店家Google評論留下一星負評，事後引起社會廣大討論，而雖然學生最後已經跟老闆道歉和解，但學生們還是飽受網友言語霸凌、抹黑，讓資材營總召在今（11）日凌晨發布長達10分鐘澄清影片，針對事件七大爭議點一次說明白，表明「可以接受大家覺得我們處置不當，但對於我們對於營隊、工作人員的詆毀，我們沒有繼續隱忍的必要」。

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🟡七大爭議之一：飯都裝超大碗

店家所提供的監視器畫面看到有同學把飯添得跟山一樣高，但其實根本沒有每個人都把飯添成這樣，除了一兩位食量比較大的男工作人員外，只有幾位食量較小的女性工作人員，為了要分成2個小碗吃所以刻意添得比較大碗，並不是每個人都添那麽大碗！

🟡七大爭議之二：帳單金額

當天的結帳金額是6900元沒錯，絕對沒有謊報金額，但是除了這張單據之外，還有一桌素食的單據，但不知道什麼原因，店家沒有兩張一起公布，也沒有幫我們闢謠這件事。

▲北科大學生被指吃爆熱炒店白飯，每個人碗都添得非常滿，總召解釋僅有少數食量大的男工作人員以及食量小的女工作人員分食，不是每個人都裝那麼大碗。（圖/翻攝畫面）
▲北科大學生被指吃爆熱炒店白飯，每個人碗都添得非常滿，總召解釋僅有少數食量大的男工作人員以及食量小的女工作人員分食，不是每個人都裝那麼大碗。（圖/翻攝畫面）
🟡七大爭議之三：用餐人數

當天電話告知店家有20幾人，實際到店內用餐的人數是27人，由於我們當天不是真正的慶功宴，所以還有許多工作人員沒有到場，許多網友看到工作人員合照就說我們是30幾人、40幾人到店裡，這都是嚴重扭曲的事實。

🟡七大爭議之四：不願意等老闆補飯

看到有媒體指出我們不願意等老闆補飯，但是還原當天狀況，我們是詢問店家會不會再補飯，店家回應是「當天已經用完2桶飯，而且已經過8點了，為防止浪費不會再補充」結果媒體報導說我們吃完了2桶飯，但這對我們並不公平，因為當天的飯不是全部都是我們吃掉的。

🟡七大爭議之五：道歉和解拍照在笑

當天我們跟系主任去道歉完之後走出大道熱炒，在門口遇見了記者朋友，當時氣氛其實非常凝重，因為我們都知道我們惹了大麻煩，根本笑不出來，當時在拍合照時，我們聽到有人說拍照要笑，所以才勉強擠出笑容，結果被一堆網友大做文章，說我們道歉沒誠意，但這樣解讀真的對我們超不公平，當時為了表達誠意，我們在前往店家前還跟著主任在北科附近找尋適合的禮品，並且走非常長的一段路。

▲北科大學生9日晚間到熱炒店向老闆致歉合影。（圖/北科大資材營臉書）
▲北科大學生9日晚間到熱炒店向老闆致歉合影，被指還在笑沒誠意，總召解釋「是因為旁邊有人說拍照要笑，但當下大家根本笑不出來」。（圖/北科大資材營臉書）
🟡七大爭議之六：刪除第一篇聲明文

第一篇聲明是在7月9日晚上8點發布，發布之後我們與系主任見面討論如何收場該次事件，得到的結論是，即便我們很仔細把事件攤開，社會大眾也不見得願意傾聽我們的話，為了讓事件快點落幕，才選擇撤下聲明，結果被解讀成「自知理虧、不敢承擔」才撤除聲明，這完全不是事實。

▲北科資材營總召發出第一次的聲明文，表示自己認為留下負評行為沒有不妥。（圖/北科資材營臉書）
▲北科資材營總召發出第一次的聲明文，表示自己認為留下負評行為沒有不妥，但後來發布三十分鐘後就刪除。（圖/北科資材營臉書）
🟡七大爭議之七：還在偷偷洗店家負評

事發後，已經全面要求工作人員刪除對熱炒店的評論，而多數的同學都有如我所言刪除評論，而少部分人則認為要將立場表述清楚，所以沒將評論撤下，但這幾天卻有人假扮我們的名義在上面留言，留下假評論要栽贓給我們，呼籲大家不要被這些假評論帶風向，新增這些的都這不是我們工作人員留的。


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