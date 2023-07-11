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Joeman歷任都正妹！斷妮婭3年情「被自己預言」　前女友現況曝光

▲ Joeman和妮婭宣布三年情斷，不少粉絲感到非常可惜。（圖/IG@Joeman）
▲ Joeman和妮婭宣布三年情斷，不少粉絲感到非常可惜。（圖/IG@Joeman）

記者張嘉哲/綜合報導

知名百萬YouTuber「Joeman」今年元旦認愛正妹實況主妮婭，透露兩人已經交往兩年多，讓粉絲又驚又喜，沒想到日前雙方卻在IG上發文證實「兩人情斷分手」，讓不少人感到相當可惜。而回顧過往Joeman的女友，包括前女友咪妃以及妮婭都是正妹女神級，許多粉絲苦笑「Joeman的感情路蠻坎坷的」，更發現他自己在過去與妮婭合拍影片時，就不小心預言到自己的「感情狀態困境」。

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Joeman在今年元旦認愛妮婭之後，妮婭遭受到網路一波言語攻擊，外界都認為妮婭應該會有點「扛不住」。而Joeman也在2月時發布和妮婭一起回覆酸民的QA影片，其中一開始Joeman就說「我做這行十幾年了，酸民就跟病毒一樣，它就是會有的，有些是好的有些是壞的」。

Joeman說「我其實在事前就有一直跟妮婭做心理建設，因為戀情公開的話一定會有酸民」妮婭則接話「好像大概交往半年的時候，你就一直說如果要公開，可能會很慘喔！」而Joeman則說「一定會那樣啦，因為我的知名度跟妳的知名度就不一樣，所以妳其實沒有享受到我的名和利，卻承擔我這個等級的酸民，不見得每個女生都承擔得起」，妮婭當時則笑笑的說「阿沒事啦，我樂觀派的」。

▲Joeman與女友曾經合拍影片，表示交往半年時就知道如果公開戀情的話「一定會很慘」，因為女方將承受巨大的輿論壓力。（圖/YT@Joeman）
▲Joeman與妮婭曾經合拍影片，表示交往半年時就知道如果公開戀情的話「一定會很慘」，因為女方將承受巨大的輿論壓力。（圖/YT@Joeman）
如今兩人宣布分手，讓不少粉絲感到可惜，直呼「Joeman其實也很清楚，戀情公開之後都沒好事」。對於分手，Joeman也揭露原因「我們對於感情需求程度，以及想要的生活還有未來有一定程度的落差，也漸漸發現這是很難改變的事情，所以這陣子討論了很久之後，決定不再耽誤彼此，還給彼此自由」。

而也有人發現，Joeman歷任女友包括妮婭以及咪妃都長得很漂亮，其中咪妃現在已經晉升為人妻並且育有1女，幾週前還從海觀碩班畢業，表示「今年畢業季也有我一份！這真的是我這輩子第一次想要自己去唸書、升學」而努力完成學業也讓不少人讚嘆「最美學霸媽媽」。

▲重機女神咪妃現在已經晉身人妻！去年生下可愛的女兒，現在家庭幸福美滿。（圖/咪妃IG）
▲重機女神咪妃現在已經晉身人妻！去年生下可愛的女兒，現在家庭幸福美滿。（圖/咪妃IG）

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