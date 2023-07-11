清涼「移」夏！手作果凍花消暑 新住民教學天然食材甜點
炎炎夏日，清涼的消暑飲品是許多大小朋友最喜愛的消暑涼品，移民署南區事務大隊金門縣服務站日前特別邀請金門手作果凍花達人鄭氏僑螢，於水頭港區旅客服務中心開課，現場指導新住民朋友們手作色彩繽紛的果凍花，用好吃又繽紛的果凍花消除暑氣。
國際中心賴正琳／綜合報導
鄭氏僑螢是來自越南的新住民，現為新住民南洋姊妹協會理事長，曾參加「桃園市2022第六屆國際青年創意美學線上競賽」，榮獲國際立體3D果凍花組銀牌。金門縣服務站主任鄭明昌指出，鄭氏僑螢初來我國時因語言不通而有生活適應問題，但她努力學習中文克服語言障礙，如今成為新住民南洋姊妹協會理事長，並推廣東南亞語言及文化，幫助更多新住民姊妹適應在台生活，也曾多次受邀擔任社區國小、樂齡學習中心、地區社福單位及本站新住民家庭教育講師，她的奉獻精神，就像是色彩鮮艷的果凍花，由內而外展現色彩。
據悉，果凍花起源於西班牙，在越南發揚光大，製作食材皆取自天然食材，如火龍果、蝶豆花、椰漿等，可以放心食用。晶瑩剔透的果凍體，搭配嬌豔欲滴的花朵，是一道結合藝術創作與美感的健康精緻點心。來參加活動的印尼新住民蔡大哥說：他常吃果凍，但第一次看到這麼美的果凍，讓人捨不得吃下肚，手作果凍花活動帶領大家體驗一場心靈療癒兼具視覺享受的盛宴。