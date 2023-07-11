北科大「白飯事件」惹議！校方深感遺憾：不樂見惡意言論蔓延

我是廣告 請繼續往下閱讀
北科大校方表示，消費評論及投訴媒體屬於言論自由，但不樂見惡意的言論持續蔓延，學校在此事件上，虛心接受各界批評與指教，並協助學生面對消費爭議，選擇應有的正確作法。
台北科技大學資訊與財金管理系營隊工作人員日前到熱炒店用餐，因白飯不夠吃，而與店家發生不愉快。部分學生事後在Google評論留下負評，店家披露此事後，引發網友批評，北科大資財營學生也前往店家致歉。
北科大資財營總召趙祖威今天凌晨在資財營臉書發表影片，說明整起事件的緣由，並向北科大和資財系道歉，這次事件對整體校譽造成難以估計的損害，他也向受到影響的北科大學生和校友、特別是資財系學生和校友致上誠摯歉意。
趙祖威表示，7月8日活動結束後，打電話向店家詢問是否能接20幾人的單，店家也同意，或許是雙方認知上有所差異，最後熱炒店的白飯是不夠他們吃，有不少同學覺得用餐體驗受影響，因此在Google 評論留下一星負評，成為整起事件的導火線。
趙祖威提到，隔天他們發現此事已被媒體報導，當時還沒人知道是北科大資財系的學生，到了傍晚，很多言論湧入北科大資財營社群平台，後來他接到系主任電話，告知此事嚴重性，因此他與幾名營隊負責人一起去向店家致歉，由於遇到來採訪的媒體，因此拍下和解照。
趙祖威也針對帳單金額、用餐人數、不願意等老闆補飯、拍合照時微笑等爭議一一澄清說明，希望闢謠，避免外界誤解；他也指出，這次事件造成很多同學心靈上的打擊，大家有提到可以檢討和改進的地方，他們會認真聽進去，但無益於事件處理且鋒利的言論，他們不會照單全收，將進行蒐證並尋求法律協助。
他也對於集體向店家留一星評論此事致歉，但也提到雖然店家的料理是好吃的，他們當天的消費體驗卻是差的，他們並沒有以高壓態度要求每個人必須留下一星評論，也沒有刻意抹黑店家；為了籌辦資財營，同學都盡很大心力，學員反饋也很好，資財系絕不是飯桶系。（編輯：李亨山）1120711