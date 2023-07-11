7/11全家慶祝「7-11生日」不是最猛！漢堡王更絕　經典案例一次看

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漢堡王與麥當勞在美國一直都是競爭對手，過去也曾拍廣告來互相漏氣行銷。而今年6月《NOWnews》曾獨家報導，漢堡王「汐止大同店」被民眾發現，有推出「拿對手麥當勞甜心卡買A送B」的優惠，這個行銷活動直到6月底，顧客拿著「麥當勞甜心卡」前往漢堡王汐止大同店(僅限該門市)，即享買A（4塊雞塊或大薯條）送B（指定中杯飲料）優惠，飲料更有可樂、冰綠茶、冰檸檬紅茶、激浪4款可自由選擇，也引發各地民眾熱議。
🟡全家在7/11日慶祝「隔壁同事生日」
全家便利超商於今（11）日凌晨1點時，無預警在臉書粉專發出優惠活動，聲稱「隔壁同事生日」，所以優惠大加碼，全家會員於7/11當日到店內消費，即享Fa點數兩倍大放送。這項優惠活動也瞬間引爆網友熱議瘋傳，才過了半年，貼文就累積1.2萬名網友按讚，4百多次分享，行銷層面相當成功。
而在7月11日生日的OPEN將，7-11官方也有在粉專上發出他18歲生日照片，獲得滿滿祝福。
📌外國經典案例
🟡可口可樂vs百事可樂的百年恩怨
全球碳酸飲料兩大龍頭，可口可樂與百事可樂，過去在市場上兢爭已經接近百年，雙方早已時常拍攝廣告互相揶揄消費！而雙方最經典的一次廣告對決，則是百事可樂率先出招，拍攝了一位小男孩走在街頭，在販賣機先是投錢買了好幾罐可口可樂，但卻是把罐子當成腳踏墊，真的的目的是想要按到最上層的百事可樂按鈕。
不過對手可口可樂也不甘示弱，也拍了一部廣告回擊，同樣找來一位小男孩，在路邊有一台冰箱，但可口可樂被擺放在上層，下層則都是百事可樂，而男孩就把百事可樂當墊腳物，成功拿到可口可樂，但卻多了一個動作，就是把百事可樂放回冰箱，成為經典的「大品牌間的廣告戰爭」案例。
🟡車廠間的交鋒！賓士祝賀BMW生日
2016年3月7日時，德國知名車廠BMW迎接創立100年的紀念日，而主要競爭對手賓士(Benz)竟然還花錢刊登廣告，祝賀對手BMW生日，而內容也十分逗趣，賓士在廣告中表示「感謝BMW這100年來的競爭，沒有BMW的30年有點無聊」，不但展現風度祝賀對方，還同時暗示了自己擁有更悠久的發展歷史。
而BMW收到這份祝賀後，也「誠心」感謝，並邀請賓士集團的員工，到它們的總部參加嘉年華活動。