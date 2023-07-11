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實況主SivHD來台遇歧視？遭司機拒載「趕下計程車」　女友怒報案

▲全球知名實況主SivHD在5月初從荷蘭飛來台灣長期居住，但過了2個月後，他卻遭遇被歧視，昨（10）日他在臉書發文表示，自己與女友在台北被計程車司機拒載，過程曝光引發熱議。（圖／SivHD臉書）
▲全球知名實況主SivHD在5月初從荷蘭飛來台灣長期居住，但過了2個月後，他卻遭遇被歧視，昨（10）日他在臉書發文表示，自己與女友在台北被計程車司機拒載，過程曝光引發熱議。（圖／SivHD臉書）

記者潘毅/綜合報導

外國人在台灣遭計程車拒載竟是日常？全球知名實況主SivHD在5月初從荷蘭飛來台灣長期居住，但過了2個月後，他卻有被歧視的不快遭遇，昨（10）日他在臉書發文表示，自己與女友在台北遭小黃運匠拒載，過程曝光引發熱議。

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SivHD昨日晚間6點在臉書上大吐苦水，「今天發生了令人不愉快的事情：在我女朋友上了一輛台北的計程車被問要去哪裡，當我打算上車時，我們兩個被計程車司機趕下車，因為他是那些拒絕接載白人男性的傳統計程車司機」，當時Siv的女友已經在車內與司機對談後才遭拒載，這也讓他認為「這不僅僅是關於語言的問題」。

Siv坦言，這並非自己首次在台北遭到計程車司機拒載，「簡單來說：大部分計程車通常不會停下來載我，但當有當地朋友幫忙時，他們總是會停下來。對於我和我所認識的所有外國人來說，這種情況已經是持續了十年的情況。我會說至少有一半的傳統計程車存在這樣的情況」，但在使用Uber等服務時，都未遇過如此情況。

▲全球知名實況主SivHD日前宣布要來台灣找住處，沒想到過8天都還沒找到合適的物件。（圖／SivHD臉書）
▲SivHD表示，自己在台北，其實常常遇到計程車拒載的情形。（圖／SivHD臉書）
Siv也在留言區補充，當時女友氣憤地向警方報案，司機明確告訴警方他當時是在載客，「然而，由於他否認拒絕提供服務給我們，且我們沒有相關的證據，所以沒有進一步的進展。但如果他本來就不被允許從事計程車業務，他確實告訴警方他當時是在載客，或許在這方面還有一些可能性。」

事實上根據《道路交通管理處罰條例》第38條第2項規定，計程車駕駛人，任意拒載乘客或故意繞道行駛者，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

🟡SivHD​​​​​​​人物小檔案
SivHD是《英雄聯盟》實況界的傳奇人物，早期靠著開發《英雄聯盟》各種趣味玩法影片暴紅，在Twitch直播平台累積101.5萬追蹤粉絲，YouTube更有高達176萬訂閱者。過去在2017年時，他就曾來台發展，當時在麻吉大哥黃立成創立《英雄聯盟》戰隊Machi E-Sports中擔任合夥人，也在那時與台籍女友相識，雙方穩定交往至今。

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