實況主SivHD來台遇歧視？遭司機拒載「趕下計程車」　女友怒報案

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Siv坦言，這並非自己首次在台北遭到計程車司機拒載，「簡單來說：大部分計程車通常不會停下來載我，但當有當地朋友幫忙時，他們總是會停下來。對於我和我所認識的所有外國人來說，這種情況已經是持續了十年的情況。我會說至少有一半的傳統計程車存在這樣的情況」，但在使用Uber等服務時，都未遇過如此情況。
Siv也在留言區補充，當時女友氣憤地向警方報案，司機明確告訴警方他當時是在載客，「然而，由於他否認拒絕提供服務給我們，且我們沒有相關的證據，所以沒有進一步的進展。但如果他本來就不被允許從事計程車業務，他確實告訴警方他當時是在載客，或許在這方面還有一些可能性。」
事實上根據《道路交通管理處罰條例》第38條第2項規定，計程車駕駛人，任意拒載乘客或故意繞道行駛者，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。
🟡SivHD人物小檔案
SivHD是《英雄聯盟》實況界的傳奇人物，早期靠著開發《英雄聯盟》各種趣味玩法影片暴紅，在Twitch直播平台累積101.5萬追蹤粉絲，YouTube更有高達176萬訂閱者。過去在2017年時，他就曾來台發展，當時在麻吉大哥黃立成創立《英雄聯盟》戰隊Machi E-Sports中擔任合夥人，也在那時與台籍女友相識，雙方穩定交往至今。