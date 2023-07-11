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窗型冷氣為何沒被淘汰？家電行店長曝「3點」無敵　安裝還藏學問

▲窗型冷氣至今仍然有不少家戶在使用，有部分人也十分好奇「窗型冷氣為何還沒被淘汰？」（圖／NOWnews資料照）
▲窗型冷氣至今仍然有不少家戶在使用，有部分人也十分好奇「窗型冷氣為何還沒被淘汰？」（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅/綜合報導

酷熱的夏天已經到來，近期動輒上看35度高溫，許多人待在家中很難不開冷氣。而近年來各大廠商也推出各種一級節能的變頻分離式冷氣，甚至還有「窗型」款式，這也讓部分人開始好奇「窗型冷氣為何還沒被淘汰？」對此，家電行店長強先生也從中揪出窗型冷氣無法被取代「3優勢」。

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「窗型冷氣」算是最早在冷氣市場上見到的商品型態，但隨著科技演進，開始有分離式冷氣的出現，不過「窗型冷氣」卻沒有被市場所淘汰，到近年都還不斷有新款推出，部分甚至還加上了變頻功能。

針對市場的現況，怡和家電店長強先生也坦言「這問題我也真的想很久」，同時他也歸納出窗型冷氣的3點「無敵優勢」，分別是機器本體價格便宜、安裝費更低、節省更空間。強先生解釋，窗型冷氣機器本身較便宜，且不像分離式冷氣有分室外機、室內機，也不需要拉長長的銅管走到室內，因此安裝費也更便宜。最後窗型冷氣機器是一體的，也不會像分離式冷氣有室外機，可能佔用到後陽台的空間。

▲台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）
▲台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）
這樣看下來，「分離式」、「窗型」冷氣在購買上的判斷依據是如何呢？強先生認為，主要還是要看需求「窗型冷氣外型真的就比較醜一點，若建築本身無預留的冷氣洞口，安裝會把你窗戶鑿個洞，再封木板，因此外觀上面也要能接受」。分離式冷氣的優點則是功能較為豐富，冷暖、物聯網的功能都已經相當普及，「當然這兩種冷氣，都沒有一定誰比較好，民眾各有所好」。

▲台電曾科普窗型冷氣在安裝上也需要特別講究。（圖／電力粉絲團）
▲台電曾科普窗型冷氣在安裝上也需要特別講究。（圖／電力粉絲團）
而窗型冷氣除了這些優勢之外，其實安裝也大有學問，因為窗型冷氣分為「左吹式、右吹式、雙吹式」三種設計，台電過去也曾提醒「挑窗型冷氣需先檢視家中孔洞，右側出風的右吹型窗型冷氣，並不適合裝在家裡靠右側的窗戶，因為吹出的冷風易被冷氣機的進風口吸入造成溫度誤判，讓冷房效果變差，左吹型反之同理。孔洞靠左→選右吹型；若孔洞靠右→選左吹型，才能讓冷氣在室內有良好循環吹送」。

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