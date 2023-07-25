未來少女專訪／幻藍小熊合宿！容容嘆隊長難當　Bido嗑花椰菜瘦身

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團體合宿生活超嗨 隊長笑稱：我像幼兒園老師
幻藍小熊成員各有專長，容容、XXIN王心茗、毓從小愛跳舞，是團裡的舞蹈擔當；Bido、Ayeon（李娥妍）、許媛媛則是歌唱擔當，年幼的Nico、采甄、Vicky擔任副主唱，跟著姐姐們一起學習。她們接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露一起住宿在公司裡訓練，大家都會彼此幫忙，容容負責雕舞蹈的整齊度，心茗則幫忙注意動作細節，並按照生活習慣分為3間房間的室友。
第一次體驗群體生活，難免有摩擦，曾經因采甄太吵，讓Bido氣得甩門離去。團員們笑談合宿經驗，隊長容容坦言管理很難，很像在帶小朋友，覺得每天都像幼兒園老師一樣，尤其是采甄每天都很吵，要請風紀股長Bido幫忙管理秩序，「我覺得比較難的是，大家平均年齡都比較小，很容易會失控，有時候狀態太嗨的時候，就要讓她們安靜」。心茗跟毓是團裡的衛生股長，看到桌上東西沒收好就會拍照傳到群組，要大家揪出兇手。
飲食管控設完美標準 Bido超重3公斤無法上台
來自韓國的于傳勇、金智湖夫妻檔，在台灣開了舞蹈教室「舞客星」，為了參加《未來少女》成立「天空娛樂」，仿效韓國體系培訓中心，練習生不僅要合宿訓練，飲食也有嚴格管控，按照每個成員身高等條件，訂出完美比例的標準，每天進公司都要先量體重，18歲的Bido曾因超重3公斤，無法登上《未來少女》第二次舞台，現在中餐吃養生便當、晚餐嗑花椰菜瘦身，經常走路上下班、做有氧運動，維持優美體態。
因為對舞台的渴望，少女們對訓練生活不以為苦，Bido從13歲開始當訓練生，曾在北京過著每天公司、宿舍兩點一線的生活，如今在台灣成團已經感覺很幸運。原先學習射擊的Nico，因為愛上跳舞，捨棄運動員生活改當女團練習生；來自韓國的李娥妍，則為了實現女團夢3月來台，逐漸適應台灣生活，略懂韓語的Bido跟容容幫忙翻譯，一群人比手畫腳溝通，相處也很融洽。
王心茗曾與鄭玉歆、陳品瑄一起參加《青春有你2》選秀節目，表演經驗較豐富，如今她是隊裡的ACE王牌選手，坦言過去在舞台上留有遺憾，想要讓大家看見全新的自己，與昔日團員分屬不同經紀公司，成為競爭對手，她表示彼此都會祝福，帶著那份心情跟團員們一起努力，「過去比賽是個人投票，這次是公司間的競爭，雖然團內也有競爭，但我們這團很有團魂」。
毓從小學開始拍跳舞短片 玩抖音擁百萬粉絲
擅長舞蹈的毓在抖音有百萬粉絲，外表看似高冷美豔的她，私下是個冷面笑匠，媛媛跟毓是「早睡組」的室友，她形容毓很像有點呆萌感的水豚君，洗澡時還會高歌，毓則爆料媛媛半夜也會展現歌喉，「我很容易入睡，躺下3分鐘就會入睡，媛媛突然唱歌，我睡到一半的時候被嚇醒」，團員間相處非常爆笑。
毓透露成為百萬抖音主的祕訣，就是頻道類型固定的話，不要隨意切換，「經營抖音不是訣竅，而是決心，我從國小3年級就在拍影片，有抖音之後越來越喜歡做這件事，有這個成績很高興，只要堅持就會有好結果」，年僅15歲的采甄也有70多萬抖音粉絲，網路人氣成為她們參加《未來少女》拉票的最佳利器。
和李千娜合作導師賽 菜鳥心情期待又緊張
幻藍小熊在《未來少女》表現亮眼，還和飛行導師李千娜合作〈心花開〉，Bido開心地說：「很榮幸，畢竟我們還是菜鳥，可以跟前輩合作很驚喜、很緊張」；容容自認對舞台還是很陌生，期待吸收很多寶貴經驗；媛媛則努力學習看攝影機位，聽從專業指示表演；外表甜美的采甄，面臨變換多種風格，坦言原本會有點擔心，但具備舞台特質的她，只要燈光照耀在身上時，就會盡情享受當主角的爽快感。
在團裡經驗最豐富的王心茗，被問到心目中理想女團的必備條件，她認為是由內而外散發出來的魅力，「我覺得眼神很重要，在舞台上面的眼神不能呆滯，要有自己的感覺，像是我們的團，媛媛是有氣質，毓有高冷的感覺，我們團裡每個人風格都滿強烈的，不需要擔心」，幻藍小熊成員裡兼具甜美、帥氣風格，完美切換毫無違和，讓人不得不愛。
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