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防堵銀行員勾結詐騙！比照「理專十誡」？金管會：等聯邦銀案查明

▲針對聯邦銀疑似有行員涉及勾結詐騙集團，金管會今（11）日表示，已要求銀行7日內提交報告，是否採取相關防堵措施，先看聯邦銀調查結果再說。（圖／記者顏真真攝）
▲針對聯邦銀疑似有行員涉及勾結詐騙集團，金管會今（11）日表示，已要求銀行7日內提交報告，是否採取相關防堵措施，先看聯邦銀調查結果再說。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新北地檢署偵辦詐騙洗錢案時，發現聯邦銀行多名行員疑似涉入其中，由於之前已有銀行行員因勾結詐騙集團，遭金管會重罰2千萬，如今又有疑似案件發生。對此，金管會今（11）日表示，聯邦銀是否有行員涉案仍在調查中，但已要求銀行7日內、即下周四前提交書面報告。至於金管會是否比照防堵理專監守自盜祭出類似「理專十誡」的監理規範，以防堵銀行員勾結詐騙集團？金管會強調，待聯邦銀案的調查結果出爐，再看有無必要進行檢視及檢討銀行員相關行為規範。

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今年5月底才有銀行因行員勾結詐騙集團，有3分行3名行員在辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額後，帳戶有短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事，更有行員已遭檢調起訴，因此，遭金管會重罰新台幣2千萬元。

沒想到，昨日又傳出新北地檢署近期偵辦詐騙洗錢案時，發現聯邦銀行多名行員疑似涉入其中，檢調兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索，並帶回7人到案說明，其中通化分行張姓經理、滕姓行員以違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見，其餘5人以5到10萬不等金額交保。

對此，銀行局官員今日表示，聯邦銀案還在發展當中，銀行也已通報重大偶發事件，依規定必須在7個工作日函報處理狀況，下周四前要提交書面報告給金管會，目前銀行的說法已針對此案展開全面清查中，至於是否有行員勾結協助詐騙洗錢仍待釐清，檢調仍在調查中。

聯邦銀也有對外表示，檢調基於偵查不公開，不方便詳細說明案情，除了依法配合調查程序，搜索事件對聯邦銀財務業務並無影響，這次搜索與公司營運無關。

不過，金管會已多次提醒金融機構應從上而下建立企業文化，但行員勾結詐騙集團，5月底才有銀行遭金管會重罰，如今又傳疑似案例，外界也關心金管會是否會採取更嚴格的監理規範，像是之前為防理專監守自盜祭出「理專十誡」，以防堵銀行員勾結詐騙集團這類不法情事發生。

對此，銀行局官員說，聯邦銀行員是否涉及勾結詐騙集團還未定，此案才剛發生，檢調仍在偵辦當中，詳細經過包含有無行員勾結詐騙，或是防治作為都還要再討論跟研議，包括開戶KYC（認識客戶）及帳戶設定是否有內控未完善等，等聯邦銀提報書面報告後，並釐清案情後，會依相關行政流程處置。

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