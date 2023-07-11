LINE未讀訊息「超過10萬條」！她打開直接卡死　官方解決法曝光

網路時代已到來，日常生活早已經不能沒有智慧型手機，在台灣最普及的通訊軟體就是LINE，許多人也都極度仰賴它進行工作、生活上的各種聯絡。不過近期就有女網友分享，自己LINE未讀訊息「超過10萬條」，而打開也完全無法看到訊息，讓她相當崩潰。對此類問題，其實過去LINE官方也有做出解答。 我是廣告 請繼續往下閱讀 近期一位女網友在論壇Dcard上發文分享，自己LINE未讀訊息高達104824則的截圖，並感嘆表示「我的賴已經卡死快2天了，訊息都完全跳不出來，點進去也是一則訊息內容都看不到，都已經清除快取跟清除部分訊息了...」。▲近期一位女網友在論壇Dcard上發文分享，自己LINE未讀訊息高達104824則，點進去後卡死看不到訊息。（圖／Dcard）看到這個驚人的未讀訊息數量，許多網友也紛紛表示讚嘆，甚至還有另一位神人也發出自己高達88888則未讀訊息的截圖。而原PO也在留言處透露，自己並非不獨訊息，而是因為加入了5千人的大群組，裡面訊息轟炸太快，才導致未讀訊息爆掉。針對「LINE卡卡，無法跑出訊息或無法正常顯示圖片」等問題，LINE官方部落格過去也提出各種解決辦法，一、結束所有使用中的應用程式，重新啟動LINE及行動裝置，若沒有改善的話，建議可以重新啟動該行動裝置；二、清除LINE應用程式內的快取檔案，行動裝置的「設定」> 應用程式 > LINE > 儲存空間 >「清除快取」或「清除暫存記憶體」＊iOS用戶可試試卸載LINE應用程式、*Android限定-「至Google商店將Android System WebView更新至最新」。▲LINE其實也有「一鍵已讀」的功能，按鍵就放在聊天的右上方三鍵中的第一個鍵，按下後就可以編輯聊天列表，就可以「全部已讀」。（圖／NOWnews資料照）除此之外，LINE其實也有「一鍵已讀」的功能，按鍵就放在聊天的右上方三鍵中的第一個鍵，按下後就可以編輯聊天列表，也可以「全部已讀」。最新11組LINE免費貼圖！「貓爪抓」會動耶：母湯喔、我太難了實用技／手機被偷解鎖？LINE一招防開 iPhone照片「隱藏再隱藏」LINE電腦版新增3功能超強！移到頭貼可私聊 群組一鍵封鎖檢舉 iPhone 下載後的App到哪？LINE剛加入的好友消失！ 教你快速找回