高雄富邦馬拉松開放報名 首創夜市美食「特色補給站」
台灣最受矚目的馬拉松賽事「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日登場。今年賽事以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，更首創「特色補給站」，將高雄的夜市美食融入比賽中，讓參賽者也能品嚐到在地美食，豐富賽事體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府運發局局長侯尊堯表示，今年馬拉松將在地夜市小吃搬到補給站，讓參賽選手在競賽過程中也能享用夜市美食，大口吃、用力跑，大步向前、向前超越！RUN AHEAD RUN BEYOND，歡迎全台跑者來高雄跑步、吃美食，體驗最深刻、最富地方人文特色的跑旅文化。另外恐龍變裝趣味競賽將在11月25日休閒組賽事當天登場，將是全新充滿趣味的賽事體驗。
今年馬拉松賽事為突顯高雄港都特色，規劃出全台最具多樣化風景特色的路線，更有全台少見跑進軍區的馬拉松賽事路線。此外，為鼓勵多元族群參與為目標，延續去年平權理念，以邀請制舉辦競速輪椅組及運動輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽，及提供視障組跑者參賽中陪跑者服務，落實運動平權，打造高雄成為運動友善城市。
由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的「2023高雄富邦馬拉松」第一階段報名將在112年7月10日下午3點起至7月31日23時59分止開始早鳥價報名，第二階段報名則在8月1日中午12點開始，至8月20日23時59分截止（或額滿為止），跑者可上運動筆記-賽事報名網站，亦可電洽報名客服專線：0908-068225。更多活動報名資訊，請上「高雄富邦馬拉松」的FACEBOOK粉絲團查詢。