王心凌男孩出列！大叔洗車跳《愛你》：雙腿超靈活 車主直擊笑瘋
「甜心教主」王心凌九月要開巡迴演唱會啦！去年王心凌在《乘風破浪3》拿下總冠軍，經典歌《愛你》喚起七年級生的青春，也締造了「王心凌男孩、女孩」旋風。一名洗車店老闆單手拿水管洗車大跳《愛你》，強力水柱在空中畫一道圓弧，舞姿靈動到位，讓在「搖滾熱區」被迫直擊的車主笑瘋。
記者徐銘穗/綜合報導
影片中，穿著洋基球隊Logo短T恤、短褲的平頭大叔，背對著鏡頭單手拿水管洗車，現場放著王心凌金曲《愛你》，歌曲唱著「Oh！Bbay情話多說一點，想我就多看一眼，表現多一點點 讓我能 真的看見...」
只見進到副歌前，大叔看似身體輕輕隨音樂搖擺，將強力水柱往上畫一個圓，未料一道副歌就進入陶醉模式，雙腳靈動地踩踏著心凌嬌俏舞步，再滑到畫面左側，雙手前伸、翹起臀部，又跟著滑回左側，踩著凌動舞步，讓拍攝直擊的車主笑瘋，喊「他在幹嘛」。
影片在微博、抖音與IG等平台流傳，一名自稱是當事車主的網友出面留言，證實跳《愛你》是洗車場老闆，並說「我是車主我在旁邊等了一個半小時了，這首歌還沒播完」。車主雖未透露洗車場地點，但據悉是在中國廣東。
神不出大跳《愛你》的洗車「心凌Boy」沒關係，出道20年的王心凌日前宣布「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站將於9月23、24日在台北小巨蛋登場，票價800至4200元，明天（13）中午輝葉專區開賣、後天中午再開放寬宏售票。