「白飯之亂」熱炒店停業！北科大臉書慘遭出征 粉專消失了
「白飯之亂」從8日開始延燒至今，最終「大道創意料理熱炒」店家，在今（12）日下午宣布自7月16日後無限期暫停營業。消息一出，再度引發大批民眾不滿，跑到「北科資財營」的臉書粉專留言出征，而稍早資財營的粉專突然消失，顯示「目前無法查看此內容」。
記者潘毅/綜合報導
回顧本起事件，7月8日時科大資材營籌備團隊學生到台北知名「大道創意料理熱炒」用餐，結果雙方因「白飯吃不夠」的問題衍生出糾紛，幾位學生到店家Google評論留下1星負評。
事件遭到披露後，隨即引發社會關注，而北科大的師長曾於7月10日帶著資財營學生前往熱炒店找老闆和解，雙方還拍下大合照。沒想到11日凌晨，資財營學生總召又再度發布澄清影片，澄清7大爭議點。
大道熱炒店也在11日下午貼出當天監視器影片回應，隨後又編輯附註文字「監視器時間沒調準，所以有誤差以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」
到了今（12）日下午大道創意宴會館宣布，將自7月16日後無限期暫停營業。消息隨即引發大批民眾不滿，湧入北科大資財營臉書謾罵，稍早資財營粉專也消失不見，尚不清楚是遭大量檢舉下架還是關版。