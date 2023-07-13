熱炒店吵到直接停業！律師嘆：沒有贏家　要北科大學生記住4件事

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「沒想到道歉不成，雙方後續言論讓事情越來越嚴重」王至德說，如今餐廳老闆宣布要無限期暫停營業，等於又把事件提升到了學生先前沒預料到的結果，甚至是無法應付的地步。
王至德說「停業消息一出，接下來的輿論很可能變成『惡霸學生吃完兩桶飯還刷負評逼老闆關店』，這是學生沒料到的地步，但也不得不說老闆這一步棋下得好，直接無限期暫停營業，也沒說要不要復開，也沒說什麼時候復開，反正店要關了，輿論炮火肯定不會再燒到他這裡來，多半就轉向學生的身上，不管學生說什麼，多半會招致輿論批評」。
「我蠻同情這些學生的」王至德強調「雖然他們有些不成熟的作為，值得批評，但是畢竟他們就是沒出過社會的學生，面對覺得不公義的事情，通常也還沒學會如何用適當的方式去爭取，用了不適當的方式來引發關注，後來卻被各種炎上，恐怕他們自己也始料未及」。
文末，王至德說道，社會就是這樣，「不會等你準備好才找你，你只能在事情找上你的時候，學習怎麼樣去面對」，因此他也希望這批學生可以從這次的經驗中學習到以下4件事情：
一、上網刷負評、討拍都不會是你在現實世界裡可以用來爭取想要得到的東西的手段。
二、人與人之間的認知本來就是會有落差，人生的重點不是在認知有沒有落差（因為有落差才是正常的），而是在有落差的時候該如何處理。
三、網路評論適當就好，評論的目的是讓其他人有一個客觀的評價可以參考，而不是讓你拿來當作報復的手段。
四、免費供應不代表是可以用到爽、吃到飽，下次找標榜吃到飽的店比較好。