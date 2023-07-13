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王小姐是對的！「護理師制服照」曝光　他現場朝聖本人：最頂的

▲權證小哥日前到桃園的中醫診所看診，順道探班最近火紅的「王小姐」！（圖/權證小哥臉書）
▲權證小哥日前到桃園的中醫診所看診，順道探班最近火紅的「王小姐」！（圖/權證小哥臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

桃園龜山一名「王小姐」因為租屋處鍛造鐵門生鏽，被房東要求支付2萬5000元的換門費用，讓她備感錯愕，於是上網請益該如何解決。沒想到事後因為亮麗外眼被神出，不少人大喊「王小姐是對的！」事後接受媒體採訪表示自己職業是一名護理師。而股市研究籌碼專家「權證小哥」日前就直接到「王小姐」上班的診所看診，順便探班合照，讓王小姐上班的模樣跟著曝光。

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權證小哥日前在臉書上發文表示「我是來桃園的辰軒中醫診所找張醫師，順道關心一下王小姐，畢竟王小姐是對的，而張醫師的醫術跟顏值也是最頂的，你們都只關心白飯了，是不是王小姐穿高領就不認得她？」只見貼出的合照，王小姐穿著桃紅色外套、粉紅色護理師服，並對鏡頭比出愛心手勢。

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▲權證小哥日前到桃園的中醫診所看診，順道探班最近火紅的「王小姐」！（圖/權證小哥臉書）
貼文曝光後，吸引不少網友朝聖表示「上班是清純美麗耶！王小姐還是對的」、「小哥是去看王小姐的！不是看中醫」、「只有我覺得醫生有點太帥嗎....」、「醫生帥護理師美喔」、「小哥太跟的上時事了吧！小哥要當她的房東嗎？王小姐永遠是對的」。

而事實上，「王小姐」本人其實姓莊，因名字有「琋」字，臉書名稱才會拆開使用，所以才會被人家誤以為是姓「王」。她自己本身行事低調，也沒有想到因為上網請益房屋糾紛會爆紅，只希望房屋糾紛可以趕快落幕！

▲「王小姐」亮麗外型，被PTT網友神出社群爆紅。（圖／翻攝王小姐臉書）
▲「王小姐」亮麗外型，被PTT網友神出社群爆紅。（圖／翻攝王小姐臉書）

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