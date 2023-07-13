2官員涉收賄數百萬護航雲林綠電 營建署回應：即刻調離主管職
營建署道路工程組兩名官員涉嫌收賄數百萬元，護航雲林綠電案、道路改善工程補助等多起標案。台北地檢署昨（12）指揮桃園市調查處兵分22路搜索，今凌晨複訊後1人遭聲押、1人50萬元交保。對此，營建署今（13）上午緊急聲明，已將2人立即調離主管職，後續全力配合司法調查。
記者徐銘穗/綜合報導
檢調查出，營建署道路工程組組長張之明，涉嫌在2021、2022年間，透過白手套張騰龍牽線，陸續向廠商收賄數百萬元，還疑似接受招待喝花酒。檢方檢方漏夜複訊後今晨聲押張之明、張騰龍，涉案的營建署課長詹家欣獲交保50萬元。
張騰龍目前掛名國民黨某立委辦公室執行長，他同時也是力大生技國際公司創辦人，據悉，張騰龍對外關係頗佳，多年來在綠、藍立委辦公室都曾經掛名職務。不過，檢調指出，目前並未查出有立委涉入此案。
官員涉嫌收賄，營建署一早緊急發出聲明，強調尊重並全力配合司法調查以釐清案情，如有同仁涉及不法，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。
營建署指出，針對兩名同仁將立即調離主管職務，後續全力配合司法調查。營建署再次重申，要求同仁應謹慎自律，嚴守法令分際，並持續強化內部防弊作為，防止類似事件再次發生。