2官員護航雲林綠電案！疑收賄數百萬 營建署組長聲押禁見
力大生技國際創辦人張騰龍，擔任國民黨立委鄭天財助理執行長，他涉嫌擔任白手套，在雲林太陽能綠電、市區道路整修工程等標案及計畫案，涉嫌行賄營建署道路工程組長張之明數百萬元；台北地檢署12日晚間指揮調查局桃園市調查處搜索，並約談包括張之明、張騰龍等23人，今早複訊後依不違背職務行受賄等罪，將張之明、張騰龍聲押禁見。
記者孫唯容／綜合報導
檢調獲報，在2021年、2022年間，3件與營建署業務有關的雲林綠電、相關道路改善工程補助、市區道路整修及地方前瞻計畫補助案，有投標商找上張騰龍，後續張騰龍遂聯繫張之明，以百萬現金行賄，還招待喝花酒等不當飲宴的方式，請託張之明指導。
張之明收受賄賂後，指示下屬承辦相關標案的道路工程組課長詹家欣，提供標案及計畫案的電腦軟體等資料給業者，涉嫌護航。
檢調昨天兵分22路搜索營建署、立院辦公室後，約談共23人，其中12人列被告，全案依據不違背職務行受賄等罪偵辦，檢方複訊後，張之明、張騰龍則遭聲押，詹家欣遭諭令50萬元交保，黃姓業者、莊姓業者各以30萬元交保。
對此，內政部營建署透過新聞稿表示，台灣台北地方檢察署檢察官昨天指揮法務部調查局桃園市調查處，到營建署搜索及約談相關人員，營建署尊重並全力配合司法調查以釐清案情，如有人員涉及不法，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。
營建署指出，這兩名人員將立即調離主管職務，後續全力配合司法調查；營建署並重申，要求人員應謹慎自律，嚴守法令分際，並持續強化內部防弊作為，防杜類似事件再次發生。