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施暴高嘉瑜二審仍判2年10月　律師曝林秉樞反應：致上最誠摯歉意

▲林秉樞（左）在律師陪同下步入高院（圖／記者潘千詩攝，2023.03.30）
▲林秉樞（左）在律師陪同下步入高院（圖／記者潘千詩攝，2023.03.30）

記者潘千詩／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被前男友林秉樞施暴事件，林秉樞一審遭判2年10月，其中傷害罪部分判8個月，不得易科罰金，案件上訴後，高等法院今（13）日駁回上訴，維持一審刑度。林秉樞律師陳頂新受訪表示，林秉樞得知二審結果後，對於本事件造成社會及司法資源的耗費、對被害人的傷害，再次致上最誠摯、最深層的歉意。

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對於是否上訴，陳頂新說，宣判時審判長很簡短說，被告及檢方上訴均駁回，具體理由不清楚，要等收到二審判決書後再決定；陳說，二審期間，傷害、靈堂的衝突等，林秉樞都有認罪，只是不認偽造文書及非公開竊錄部分，至於一審時林不是硬要無罪答辯，而是當時有聲請專業醫師做精神鑑定，當專業醫師鑑定後認定，林行為當下有控制能力，在法律上就具有責任能力，二審就沒有爭取無罪了。

▲林秉樞委任律師陳頂新前往高院聆判，宣判後接受媒體聯訪（圖／記者潘千詩攝，2023.07.13）
▲林秉樞委任律師陳頂新前往高院聆判，宣判後接受媒體聯訪（圖／記者潘千詩攝，2023.07.13）
回顧整起事件，2021年11月30日，週刊披露高嘉瑜被林秉樞施暴後，高嘉瑜立即報警，檢警當晚傳喚高到案、深夜即拘提林秉樞，訊後收押禁見，2022年1月起訴並求處重刑，不過，在一審期間，林秉樞獲法院裁定以80萬元交保。

▲林秉樞（圖／讀者提供）
▲林秉樞被拘提到案（圖／讀者提供）
檢方指控，2021年9月17日凌晨，林秉樞視訊高嘉瑜時，偷錄高女私密部位畫面並連續截9張圖，涉犯妨害秘密；11月10日，林指示賴姓女助理，上午先以臉書人頭帳戶在高嘉瑜臉書公開留言她睡人夫，下午趁高嘉瑜上「新聞大白話」Youtube直播時，張貼「妳自己想清楚，想不想爆料」等置頂留言，涉犯加重誹謗、恐嚇。

11月11日至12日間，林秉樞將高嘉瑜拘禁在飯店並毆打高、偷用高手機發文，涉犯私行拘禁、傷害、強制、妨害電腦使用。

11月24日，林母告別式上，林數度命高女下跪、拉扯高女頭髮、將高女推倒在靈堂內沙發、扯去高女的帽子及口罩，涉犯強制。

11月29日晚間，林持性私密影像、脅迫書、逼供片，用LINE打給高恫稱「還是我，跟鏡週刊換一換」，後又LINE訊息給高「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」，涉犯恐嚇。

▲高嘉瑜遭林秉樞毆打，臉腫到「自己都不認識」，一度覺得「我快死了」。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
▲高嘉瑜前年遭林秉樞毆打（圖／NOWnews資料照）
檢方另查出，林先後指示賴女、郭女、鄭男等3人將ATM交易明細表、帳戶存入交易憑單，以修圖軟體P圖變造成戶頭有2300萬元的明細，並拍照傳LINE給林秉樞提示他人觀覽，涉犯偽造文書。

2022年9月，新北地院認定，林秉樞犯下13罪，依傷害罪判關8月，不可易科罰金，至於竊錄身體隱私部位、強制、偽造文書、恐嚇等12罪均可易科罰金，合併執行2年2月。檢辯雙方均上訴，高院評議後認為，應追加《刑法》第319-1條第1項「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像」罪，採不公開審理，最後駁回上訴，維持原判決。

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