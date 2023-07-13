施暴高嘉瑜二審仍判2年10月　律師曝林秉樞反應：致上最誠摯歉意

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回顧整起事件，2021年11月30日，週刊披露高嘉瑜被林秉樞施暴後，高嘉瑜立即報警，檢警當晚傳喚高到案、深夜即拘提林秉樞，訊後收押禁見，2022年1月起訴並求處重刑，不過，在一審期間，林秉樞獲法院裁定以80萬元交保。
檢方指控，2021年9月17日凌晨，林秉樞視訊高嘉瑜時，偷錄高女私密部位畫面並連續截9張圖，涉犯妨害秘密；11月10日，林指示賴姓女助理，上午先以臉書人頭帳戶在高嘉瑜臉書公開留言她睡人夫，下午趁高嘉瑜上「新聞大白話」Youtube直播時，張貼「妳自己想清楚，想不想爆料」等置頂留言，涉犯加重誹謗、恐嚇。
11月11日至12日間，林秉樞將高嘉瑜拘禁在飯店並毆打高、偷用高手機發文，涉犯私行拘禁、傷害、強制、妨害電腦使用。
11月24日，林母告別式上，林數度命高女下跪、拉扯高女頭髮、將高女推倒在靈堂內沙發、扯去高女的帽子及口罩，涉犯強制。
11月29日晚間，林持性私密影像、脅迫書、逼供片，用LINE打給高恫稱「還是我，跟鏡週刊換一換」，後又LINE訊息給高「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」，涉犯恐嚇。
檢方另查出，林先後指示賴女、郭女、鄭男等3人將ATM交易明細表、帳戶存入交易憑單，以修圖軟體P圖變造成戶頭有2300萬元的明細，並拍照傳LINE給林秉樞提示他人觀覽，涉犯偽造文書。
2022年9月，新北地院認定，林秉樞犯下13罪，依傷害罪判關8月，不可易科罰金，至於竊錄身體隱私部位、強制、偽造文書、恐嚇等12罪均可易科罰金，合併執行2年2月。檢辯雙方均上訴，高院評議後認為，應追加《刑法》第319-1條第1項「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像」罪，採不公開審理，最後駁回上訴，維持原判決。