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青安房貸補貼降息！學者批本末倒置間接幫建商　現高價不建議買房

▲政府再撒幣，推出青安貸款精進版，不過，學者認為政府本末倒置，也不建議年輕人在高房價買房。（圖／NOWnews資料照片）
▲政府再撒幣，推出青安貸款精進版，不過，學者認為政府本末倒置，也不建議年輕人在高房價買房。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

行政院會通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，貸款年限從30年延長至40年，寬限期從3年延長到5年，貸款利率加碼補貼至1.5碼，青安房貸利率下殺到1.775%，期限3年。只是，這真的有助年輕人買房嗎？政大地政系退休教授學者張金鶚今（13）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，房價這麼高，「現在政府是要撐房價？還是要幫年輕人？還是幫建商？」，政府應先搞好租屋市場，不要本末倒置，如果大家租屋情況很好，暫時就不用買房，房價就會降下來，那時再去買房不是更好。

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張金鶚認為，現在房價這麼高，建議年輕人暫時先不要買房，相對在高房價之下，租屋反而更重要，政府應該先把租房市場搞好，「不要本末倒置」，政府資源應該放在租房市場上，如果大家租屋情況都很好，就暫時不會想買房子，房價就會降下來，到時再去買房不是更好。

他表示，現在政府大撒幣看起來是幫助年輕人買房，但某程度也是幫建商的忙。即便房貸年限拉長至40年，但他說，房貸時間拉這麼長，那要付到天荒地老，而且40年變數還很多，利率不可能都不動，也有可能再提高。

張金鶚覺得現在政府就是為了選舉在大撒幣，政府應該把資源放在租房上，那才是對的。當然，年輕人不是不要買房，畢竟住也很重要，只是，現在根本問題是在高房價，高房價不解決，就想用優惠房貸或是青安房貸利息補貼等，看起來好像是幫助年輕人買房，要幫助年輕人就要把房價弄下來，這才是真正幫助年輕人，政府現在有點矛循，要打炒房又提供買房誘因，又要撐房。

因此，張金鶚仍不建議年輕人現在買房，現在房價高，整個大環境情況也不是那麼好，利率也可能再提高，政府還是應先把租房市場處理好，政府現在有點本末倒置。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受《NOWnews今日新聞》採訪也認為，青安貸款補貼降息方案對買房意願沒什麼影響，大家不會因補貼利息1碼就去買房，邊際效果太低，若補貼4碼甚至更多還有可能，現在才只有1碼，而且只補貼3年，這只是讓民眾看起來政府還是有在照顧你們，但不會因這個補貼就去買房。

同樣，他也提醒，不要衝著補貼這1碼0.25%，就衝動去買房，當心省了利息賠了房子價差，現在房價這麼高，若為了省那一點利息，就衝動去買房，結果賠了以後房價。

至於政府推出囤房稅2.0版，囤房者是否會將成本轉嫁到租金上，張金鶚覺得不太容易，應該不至於，相較稅率，稅基更重要，整個稅基不動，基本上就沒有什麼意思，打房效果不大。

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