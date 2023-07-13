利息補貼舊戶也適用！青安貸款7成5是青壯族 每戶平均貸537萬
行政院今（13）日通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，在政府補貼1碼，加上原本公股行庫減收半碼之下，房貸一段式利率下殺至1.775%，貸款最長可達40年、最高貸千萬元，財政部官員受訪時更表示，利息補貼新、舊戶將一體適用，8月1日實施前會公布相關實施細則。而根據財政部統計，青安房貸戶40歲以下比率達75.3%，近年平均每戶貸款金額呈現增加趨勢，2022年達520萬元，首見超過500萬元水準，今年前5月平均537萬元，男性平均撥貸金額為女性的1.1倍。
記者顏真真／台北報導
今日行政院通過的青安貸款精進方案內容，包括最高貸款額度從原本800萬元提高至1000萬元、貸款年限從30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年，貸款利率補貼1.5碼，除現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再加上政府補貼1碼，也使得青安房貸一段式利率降至1.775%，也是目前市場最低房貸利率水準，並自8月1日起實施。
至於舊戶是否也適用補貼降息？財政部國庫署官員接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，青安貸款自2010年由8家公股銀行以自有資金開辦以來，目前貸款戶還約20萬戶，貸款餘額6000億元，這部分在8月1日新精進方案實施後，也會一併適用利息補貼，相關實施細節等提報行政院核定後，就會對外公布
不過，大家也好奇過去申辦青安貸都是什麼樣的人？財政部統計，自2010年12月開辦迄今年5月底止，青安貸款共撥貸34.2萬戶，撥貸總額1兆4260億元，其中40歲以下貸款戶比率達75.3%，顯示仍以青壯年族群為。
此外，去年3月起央行連續5度升息之下，因青安貸款相較市場大部分房屋貸款具有較低利率優勢，青安貸款去年受理及撥貸戶數與金額均大幅成長，撥貸戶數1.7萬戶、金額894億元，創近4年來最高，分別較2021年成長23.7%及38.4%，也終止連續5年負成長。
不僅如此，近年平均每戶貸款金額呈增加趨勢，財政部統計，2022年達520萬元，首見超過500萬元水準，今年1月至5月續增至537萬元，若觀察男女性的平均撥貸金額，男性貸款金額均高於女性，平均為女性的1.1倍。