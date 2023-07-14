房市／信義房屋葉歆妤　幫孝媳圓買房夢

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葉歆妤今年獲選「信義君子」，這個獎項每年只有1至2位客戶滿意度極高、對內也獲主管及同事肯定的信義員工才會得獎，也因評選標準高，有些年度甚至還會從缺。葉歆妤不僅是新科的「信義君子」，入行8年來，更創造不少感動人心的服務故事。
一位客戶高小姐來電約看房子，看屋當天，只見高小姐夫妻與一位老先生一起前來，因為高小姐處處注意長輩對房子的喜好，並且十分留心格局以及社區規劃是否適合長輩居住，葉歆妤一度以為是女兒帶著爸爸看房，一問之下，才知道原來老先生是高小姐的公公，由於婆婆日前過世，夫妻倆不忍公公獨居，所以打算買一間房子三代同住，彼此互相照應。
高小姐的公公明白晚輩孝心，加上本身對於購屋格外注重細節，因此，葉歆妤將每一個案件的資料都製作成PPT，方便高小姐一家人參閱。此外，高小姐的公公擔心晚輩為了和他住在一起，買了未來較難增值的房子，一開始堅持要往建設發展多的桃園青埔找房。
但了解他們的需求後，葉歆妤從交通、醫療、學區、上班地點、生活機能等各個面向加以分析，正在發展中的青埔並不是真正適合高小姐一家，反而較為市區的地點，無論子女就學、長輩看診，乃至於一家人有採買、吃飯的需求，現階段都比較方便。
在專業的分析下，加上葉歆妤了解高小姐一家人，並不喜歡被房仲催促做決定，耐心陪伴看屋、不急著要他們趕快做決定，最後，高小姐一家順利在中壢市區找到符合條件的房子，且入住至今2、3年，一切都相當滿意，因此也和葉歆妤保持相當友好的關係，經常相約聚會、聯絡感情。
信義房屋自創立以來，40年如一日著重「先義後利」、「以人為本」等企業經營理念，雖然是房仲本業起家，比起成交，卻更重視客戶的感受以及信任。葉歆妤也說：「對客戶來說，買到一間對的房子，或者買到一間不適合的房子，感受差很多！」
房仲除了是一份工作，更是參與客戶人生中一件重要的事，必須站在客戶角度思考、提供專業建議，即使有可能喪失當下的成交機會，仍應讓客戶了解每道細節後，再做出正確的決定。