破億YTR「Pewdiepie」正式當爸了！一家三口幸福模樣曝光
全球最具知名度的YouTuber「Pewdiepie」，在6月底宣布要停更一段時間，因為孩子即將誕生。沒想到在7月11日時，就有好消息傳出了！Pewdiepie的老婆在IG上宣布孩子已經誕生，更發出一家三口的合照，幸福模樣融化400萬名粉絲。
記者潘毅/綜合報導
Pewdiepie（本名Felix Arvid Ulf Kjellberg）在2010年YouTube開設頻道，至今13年累積了1.11億訂閱粉絲，為目前世界排名第6多的頻道，起初他以遊戲類實況影片起家，後來又多了各種生活VLOG紀錄片。而在2022年，Pewdiepie與妻子馬爾齊亞(Marzia)移居到日本久居。今年2月時，Pewdiepie宣布妻子已經懷孕的喜訊。
6月30日Pewdiepie無預警宣布要停更影片一段時間，因為妻子的預產期大約在7月，自己打算專心做好準備要當爸爸的各項工作，就在這部影片發出後，Pewdiepie也已經快要半個月沒有更新頻道了。
沒想到7月11日這天，就傳來好消息！Pewdiepie妻子馬爾齊亞在IG上宣布，自己生產順利，兒子成功誕生於世，同時透露兒子名字叫做「Björn」，也有小熊的含意。一家三口幸福模樣的照片，也吸引442萬名粉絲按讚，紛紛獻上祝福。