《木曜4超玩》爆集體離職！百祥證實「共進退」：未來由Eric主導
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》，早期憑藉YouTube「一日系列」走紅，至今在YT上擁有234萬人次訂閱，除了主持群邰智源、KID、溫妮、泱泱、謝坤達和阿部瑪利亞，幕後的團隊陳百祥、阿良等人通通人氣暴漲，怎料，播出9年的節目，近期卻傳出集體離職事件。對此，製作人陳百祥也發文證實，已經和團隊共進退，未來的「一日系列」將由Eric主導。
記者詹鎰睿/綜合報導
陳百祥在個人社群發文澄清一切，「我是百祥，想針對我個人的情況還有團隊的情況跟大家回覆一下。公司政策，進行重組，有人是裁員，有人是沒辦法接受公司的安排而離職。現狀是製作團隊都離開公司了…」陳百祥也感謝公司的慰留與慰問，給予他很大的空間，讓他留職停薪。
不過，陳百祥坦言，「據我所知，接下來的木曜將會是Eric領軍繼續努力；Eric有明確的跟我表示他會主導接下來的一日系列的拍攝，團隊所有的變遷他也都有跟主持人溝通清楚。」至於未來的節目細節，他自認不適合發聲。
而在經過長時間的思考後，陳百祥表示，「我也很明確的跟公司表達過現在這樣，無論是整體環境，還是我個人的狀況，最好的考量，是我跟著團隊共進退。」最後，陳百祥向老闆Eric、背後所有團隊和支持他們的觀眾表達感謝，「最重要的是我們的觀眾，這段日子依然這樣的支持著。」
此外，陳百祥不忘讚揚老闆Eric，「在美國的外景當中，我看到了Eric跟主持人們的熱情與毅力，木曜雖然改變，但值得期待，我今後也會作為一個粉絲，繼續支持！」