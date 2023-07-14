綠色美妝是什麼？ESG聲量翻倍　見習網美小吳、邵庭帶貨力爆棚

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根據大數據公司《綠色美妝進行式-洞悉品牌永續新趨勢》指出，在2022年，永續包裝及空瓶回收成為品牌執行永續行動的主要內容之一，許多品牌透過「環保」和「永續」等關鍵字推廣新商品或活動，並與更多網紅合作，無論新聞、社群或討論區，2022年聲量皆較前年增加超過1倍，尤以社群增加最多4.3倍，成長幅度高。
在社群上以KOL、網紅合作直播模式為大宗，並在2022年達到高峰，品牌運用直播方式與網友互動，推廣產品同時加入ESG理念或ESG活動介紹，增加網友關注度，其中KOL、網紅以「見習網美小吳」和「邵庭」聲量較高。
42.9%認為「天然成分」能增加購買意願
大數據公司調查指出，為了將消費者與品牌的永續價值連結，企業需通過各種溝通管達，傳達關聯性高的訊息，但在採用天然成分、使用環保包裝、落實社會公益等各項永續行為中，消費者更關注品牌對自身，高達42.9%受訪者認為產品「天然成分」能增加購買意願。
若專櫃美妝品牌推行永續行動將會增加顧客購買意願，59%更會增加購買預算，專櫃美妝品牌可藉ESG行動增加顧客好感度。同時，對於ESG理解程度越高的消費者，品牌標榜「環保包裝」越能增加購買意願。
ESG議題聲量最高3大專櫃美妝
調查結果顯示，超過75%民眾聽過ESG，但僅38%了解永續概念。男性相對於女性，ESG永續概念的了解程度較高，超過4成男性受訪者聽過且了解ESG永續概念，因此品牌能針對女性曝光更多永續理念。針對符合ESG精神的專櫃永續美妝品，20%願意提高21%以上的預算，購買專櫃永續美妝品。
以專櫃美妝品牌的ESG網路聲量來看，前3名分別為蘭蔻Lancôme、KIEHL'S及L'OCCITANE。蘭蔻Lancôme在2022年ESG相關文章數相較2021年成長4.8倍，不僅，「Write Your Future共寫未來」活動能見度也是最高。
KIEHL'S也是透過直播拉高互動數及網紅合作提高關注度，並增加ESG能見度，其中以「空瓶回收」聲量最高。L'OCCITANE官方粉絲專頁發文數高，2022年與多位網紅合作宣傳永續體驗展，是ESG聲量達歷年最高，成長8倍，又以「玄玄」曝光度最高。