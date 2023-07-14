劉芒才剛道歉又翻車！私底下嫌「楊謹華難搞」 9年前貼文被挖出
YouTuber劉芒在5月時發生人設崩壞的事件，經歷兩個月的沉澱，終於在七月初發布影片坦承是「自己在工作心態上出問題，沒有尊重合作夥伴」，不過也獲得不找人支持與原諒。不料，近日有網友挖出她過去9年前，還在當幕後工作人員時，貼出女星楊謹華的照片，偷嘴她「難搞」，讓劉芒再度被該話題炎上。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友近日翻出劉芒的IG在2014年2月14日的發文，發現劉芒當時候雖然稱讚女星楊謹華很漂亮，但是卻話中有話，因原文寫道「緊滑本人好漂（ㄋㄢˊ）亮（ㄍㄠˇ)」，不僅將楊謹華名字寫作「緊滑」，漂亮括號中卻變成「難搞」。
貼文曝光後，不少粉絲看傻眼，由於五月劉芒自己被合作攝影師爆料的內容為「對於修圖內容吹毛求疵，造成合作對象多出很多不必要的工時」，甚至被多位廠商爆料過去曾經放鳥、遲到等不夠敬業的罪狀，讓不少網友開砲指出「真的沒資格說別人難搞」，揚言直接退追蹤。
劉芒日前發布影片以素顏入鏡，表示藉由影片想跟過去因為合作造成困擾的工作夥伴說聲對不起，因為工作表現不專業、心態不正確，過程中讓他人感到不舒服或傷心。沉潛這段時間，劉芒虛心接受所有人的批評指教和質疑，自我檢視，發現沒有認知並做好創作者跟經營者兩個角色。沒想到才剛道歉檢討完，又被翻出過去曾經私底下嫌女明星難搞，形象再度受到影響。