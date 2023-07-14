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南投道路見「限速5公里」標誌！眾愣：什麼車能開　老司機解答了

▲近日有網友表示自己在南投遇到一個速限「5公里」的標誌，讓他感到非常傻眼，好奇這種5公里的標誌用途為何。（圖/路上觀察學院）
▲近日有網友表示自己在南投遇到一個速限「5公里」的標誌，讓他感到非常傻眼，好奇這種5公里的標誌用途為何。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣會因應不同的道路有不同的限速標誌，像是平面道路跟高速公路、快速道路限速都不盡相同，但你看過這樣的限速標誌嗎？近日，就有網友表示自己在南投遇到一個速限「5公里」的標誌，讓他感到非常傻眼，好奇這種5公里的標誌用途為何，貼文引發熱烈討論，也釣出老司機出面回應。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「這個就過分了喔.....」指出自己經過南投縣名間鄉內庄巷一處路段出現「時速5公里」的限速標誌，讓他非常不敢置信會有這種標誌的存在，不知道是給什麼車專用的道路。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「....烏龜專屬道路嗎？」、「五公里你乾脆跑步都比較快」、「這是做錯了嗎？怎麼會這樣」；而也有內行老司機立刻出面解答「身為一名每天在這裡跑跳的砂石車司機，那塊時速限制牌，通常都在便橋前後」、「這是河床砂石車便橋的速限，濁水溪好幾處都有喔！」、「砂石車便道的限速啦！當然要慢慢開，一不小心就GG了！」

▲事實上，這種限速五公里的標誌會出現在「砂石車便道」的前後。（圖/路上觀察學院）
▲事實上，這種限速五公里的標誌會出現在「砂石車便道」的前後。（圖/路上觀察學院）
而所謂的「砂石車便道」，就是砂石車通過溪床的簡便鋼橋，往下看是兩線道鏤空的道路，砂石車得依序遵循方向前進，由於這種簡便橋樑車道容不下任何偏移，否則將會栽到溪床裡面，時速自然一定要降到最低，雖然對一般人來說看起來非常可怕，但對開大車的老司機來說，過這種便道是再日常不過的事情。

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▲「砂石車便道」就是砂石車通過溪床的簡便鋼橋，往下看是兩線道鏤空的道路。（圖/路上觀察學院）

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