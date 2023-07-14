全家霜淇淋買到隱藏版！「烏克蘭口味」眾眼睛全亮 限3天買1送1
全家霜淇淋每一期都會推出不同的新口味，七月與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」新口味，又再度在社群掀起討論。然而近日，卻有網友去全家買霜淇淋時，意外買到隱藏版的「烏克蘭口味」，讓不少人眼睛為之一亮，其口感備受討論。
記者張嘉哲/綜合報導
粉專「偽學術」日前在臉書上發文表示，自己去全家購買霜淇淋的時候，想要來一個綜合口味，沒想到店員卻回應「可是現在是木瓜跟汽水喔！」當下沒想到太多還是堅持要吃綜合，店員還是不敢置信的擠給他，結果得到黃色與藍色的綜合結合體，顏色看起來相當漂亮，而且撞色「烏克蘭國旗」。
貼文曝光後，吸引萬人按讚朝聖「我家這只有木瓜牛奶！怎麼有木瓜汽水啦！」、「顏色超級漂亮的！撞色烏克蘭」、「烏克蘭口味登場！好漂亮喔」、「為了配色的話我可以，口味才是其次」、「好像只有少數店家汽水沒賣完才有這種，不然都改木瓜牛奶了」、「好好吃的感覺喔」、「只有吃到木瓜牛奶QQ想吃木瓜汽水」沒想到因為霜淇淋獨特配色，意外引起話題，粉專「偽學術」也表示「吃起來還不錯」。
而從今天開始至16日，全家霜淇淋買1送1又來了，凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋（口味不限）買1送1；另外7-11則是歡慶國際冰淇淋日，7月15日至7月16日連續兩天，酷聖石mini系列冰淇淋（原價單球59元）買1球送1球，2oz冰淇淋可額外搭配限定配料與迷你脆餅，超萌size命中少女心，全台超過260間門市「7-11酷聖石複合店」限定優惠，炎炎夏日別錯過啦！