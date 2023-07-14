300億租金補助超佛！申請人數破10萬戶 「最後期限」是這天
行政院推出300億租金補貼專案從7月3日起開放受理申請，截至昨（13）日中午為止，內政部營建署統計新申請戶高達108,940戶，正式突破10萬戶大關！而舊戶主動帶入申請也有218,465戶，總計申請總戶數高達327,405戶，最高可領最高領14400元。營建署進一步統計，台北市、新北市、台中市、高雄市、台南市、桃園市六都占租金補貼新戶申請數的8成。營建署提醒民眾，300億租金補貼專案開放申請時間到今年12月31日下午5時為止，民眾可多多把握。
記者張勵德/綜合報導
營建署表示，透過線上申請租金補貼的新戶共有103,749戶，占新申請戶總數95%，其中以台中市最多，共有22,764戶提出申請，其他縣市依序為新北市16,111戶、高雄市11,842戶、桃園市1萬1,342戶、台北市9,983戶、台南市9,895戶。合計六都占租屋新戶申請總數8成，而其餘縣市亦有21,812戶申請。
租金補貼申請採隨到隨辦方式辦理，舊戶資料直接帶入申請，而未曾申請過租金補貼的新戶，於完成租賃契約簽約即可透過線上或郵寄方式提出申請。線上申請的民眾，可備妥身分證、健保卡、存摺影本及租賃契約書檔案，前往內政部不動產資訊平台「300億元中央擴大租金補貼專區」，依身分驗證、填寫資料、上傳文件、核對資料、完成申請等5步驟即可完成申請。
選擇紙本郵寄申請的民眾，可以就近向地方政府索取申請書，確實填寫資料並檢附租約、存摺影本及相關證明文件，於信封註明「申請300億元租金補貼」郵寄至租屋地直轄市、縣市政府即可完成申請。
為了方便民眾查詢，營建署也啟動租金補貼諮詢專線（02-77298003），已累計總進線達78,975通。民眾如欲進一步詢問申請相關資訊，也可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線，或網路查詢「300億元中央擴大租金補貼專區資訊。