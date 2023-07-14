獨家直擊／《玩命關頭》韓哥在台北！粉絲遇到爽翻 0偽裝超親民
超長知名連載電影《玩命關頭》系列目前已經拍到第10集，最新一集在今年2023年5月上映後，依舊在全球掀起廣大討論，劇中多名演員都因出演電影而走紅，其中在一度領便當的角色「韓哥」（姜成鎬 飾）竟然神奇復活，讓不少影迷又驚又喜。而就在大家都期待《玩命關頭》續集何時有最新消息時，《NOWnews今日新聞》記者獨家接獲讀者提供消息，在半夜的台北內湖街頭遇到「野生韓哥」啦！
記者張嘉哲/綜合報導
根據讀者提供的資訊，14日凌晨一點左右，當前往台北市內湖來來豆漿店用餐時，竟然發現隔壁桌是「野生韓哥」，當時韓哥坐在店內跟兩名朋友用餐。讀者向《NOWnews今日新聞》透露，當時店內只有兩三桌客人，韓哥跟朋友用英語愉快的閒聊，等到三人準備離開時，他才鼓起勇氣向韓哥表示想要合照，韓哥立刻親切答應，還摟著他的肩膀親切拍照，絲毫沒有大明星的架子，後來也與多位民眾合影。
而在《玩命關頭》當中，韓哥開的座駕可說是每次電影的討論話題，過去曾經開過「Mazda RX-7」、「Veilside Nissan Z」等，讀者也好奇韓哥在台北是開什麼樣車奔馳在街道上，結果等到韓哥與友人準備離開才發現，他們都是搭「11路」（徒步），韓哥跟朋友一起徒步往大直美麗華離去。
在韓哥這幾天的社群限時動態中，並未提到有要來台灣出席任何活動，這次來台可能是「私人行程」。過去他在接受電影聯訪時，韓哥就提到：「台北的小7有最讚的食物，東西超好吃的！世界哪裡都比不上！」這回來台灣被野生捕捉，也希望韓哥來台玩得開心。
而回顧今年上映的《玩命關頭X》劇情，繼韓哥在《玩命關頭9》現身，奇蹟「被復活之後」，沒想到過去飾演韓哥女友的「吉賽兒」（蓋兒加朵Gal Gadot 飾）也出現在《玩命關頭X》當中，雖然僅有一幕畫面，卻也讓影迷非常期待接下來的續集，看點可以說是非常多！