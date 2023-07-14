名廚江振誠帶路推薦　米其林再入選3家高雄美味

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觀光局局長高閔琳說，加上本月入選3間餐廳，高雄今年已累積12間入選店家，而近期辦理的「料理職人口袋美食」活動，也有多家先前已被列入米其林名單。另觀光局8月也即將前往馬來西亞及新加坡辦理海外推廣會、國際旅展，屆時也將把高雄米其林及推薦美食名單，分享給更多旅遊業者及國際遊客。
近期國際名廚江振誠也帶著米其林大廚同遊高雄，從排隊名店老莊豆漿燒餅豆漿、旗津新鮮特色海味，到必比登推介的鴨肉珍鴨肉切盤與北港蔡筒仔米糕的米糕與蒸蛋湯。國際名廚江振誠表示，覺得食物代表了高雄人個性，豪邁沒有掩飾，完全呈現本色但非常美味。大廚Ricardo Chaneton也表示，在高雄嘗試了從未嘗試過的美食，是新鮮體驗，高雄非常獨特，人們慷慨大方；而東西可以非常簡單，卻同樣美味，是這次旅行中最大的啟發。
觀光局補充說明，7月新入榜的三家入選餐廳各具特色，三民區的「Apis Grill」，以直火料理，柴火碳烤料理食材為其特色。米其林官網評論認為，主廚擁有二十多年烹調歐陸菜經驗，擅於以醬料為食材添新意。從蔬食、海鮮乃至肉品，均以炭火烹調，菜單每兩至三周便會更新，大受歡迎的紐西蘭鹿肉和別具風味的鮑魚，菜色份量精巧，適合好友相聚或單人前往。
而位於前金區的「昭明海產家庭料理」，米其林官網評論描述，小店開業逾半世紀，接手的第二代繼續供應道地家常菜。招牌菜蒜仔肉以大火醬炒而成，火候十足，鹹香美味。每天進貨的新鮮海魚，不論紅燒或乾煎均非常出色。蛤蠣銀芽以綠豆芽搭配鮮美蛤蠣值得一試，而菜色均設有小中大三種份量，用餐之際，不妨來一瓶店家自製的黑糖仙草茶，清甜回甘。
至於鳳山區的「老爺美食館」，米其林官網評論表示，以焦糖燻鴨與香茅煎肉而廣為人知，其燻鴨選用北京鴨種以甘蔗糖燻，軟嫩多汁、香氣濃郁。而香茅煎肉為老闆獨創，以臺灣溫體豬配以自家農場栽種的有機香茅烹煮，使五花肉片帶有獨特清香。此外，推薦加點熬煮四小時而成、真材實料且鮮味甘甜的魚湯。