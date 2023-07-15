快訊／「泰利颱風」生成了！氣象局揭最新路徑 雨下在哪一圖看懂
今年第4號颱風「泰利」（Talim，菲律賓命名，原意為尖銳）今（15）日下午在台灣南方海域生成，中央氣象局指出，泰利颱風已經離開菲律賓陸地，並向西往南海方向移動，到達海面上後，颱風持續持續吸收能量並增強，但預估強度最多只會到「輕颱上限」，其外圍環流將導致東半部、基隆北海岸和南部地區帶來雨勢，尤其南部及午後其他山區並有局部大雨發生的機率，氣象局也將適時更新「大雨特報」，請民眾關注最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
據氣象局資料，泰利颱風正以每小時13公里速度，向西北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑100 公里（西北側80公里、東北側80公里、西南側160公里、東南側80公里）。
氣象局預報員廖經翔表示，「泰利颱風」並不會直撲台灣或侵台，但其外圍環流往上旋轉時，台灣水氣將偏多，尤其整個東半部雨勢在週末最為明顯，其餘基隆北海岸、南部地區也會受其影響，午後中南部地區和各地山區都有局部大雨發生的機率。
廖經翔提醒，「整天炎熱、午後有雷陣雨」的典型夏季天氣即將消失，受到颱風和「大低壓帶」影響，下週各地除了午後雷陣雨較明顯，整天都因水氣偏多而有降雨機率，氣象專家賈新興則補充，7月20日後，菲律賓東方外海還有另一個「熱帶性低氣壓」發展趨勢，是否變颱風還有待觀察，不過7月29日後至8月中旬，整體環境反而不利台灣降雨。