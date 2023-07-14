這是不是第一款酸辣湯麵？這款麵神還原台式小吃！話題熱議
夜深肚子餓、懶得出門，常見的快煮麵不外乎炒麵、乾拌麵，但如果這些都吃膩了，最近陸續有網友分享一款最新產品，竟然是「酸辣湯麵」！有人妻自爆，煮給老公吃下一口就非常驚艷，大讚夠酸夠胡椒，老公甚至誤以為是附近新開的麵店，一直在問是哪一家買的？結果拿出包裝袋超傻眼，驚嘆「超像外面賣的！」
生活中心/綜合報導
快煮麵終於推出新口味，讓許多網友紛紛被燒到，引起高度討論，究竟經典台灣小吃酸辣湯麵組合，是什麼樣的味道呢？
市面上唯一「羹湯系」非油炸快煮麵，「鄉傳酸辣湯麵」還原了酸辣湯勾芡口感，不少網友直呼「吃起來就像麵店賣的」、「酸辣湯調味比其他家的還要來得夠味」、「這個麵我覺得可以」，鄉傳酸辣湯使用獨家烏醋，酸辣感取得完美平衡，搭配胡椒香，讓人口水直流；特製的白麵麵體，Ｑ彈有嚼勁；滿滿豐富配料，木耳、香菇、紅蘿蔔、蛋花等，不只好吃，賣相更好！
對於廚房菜鳥來說，要煮一碗酸辣湯光是備料就要30分鐘，但沒想到快煮酸辣麵，4分鐘就可以煮出羹湯口感，不需技術0失敗，端上桌讓人刮目相看！羹湯系快煮麵還有「肉羹湯麵」口味，蒜味柔和不嗆，麵體仿製黃色油麵口感，也很好吃喔 ！
現代人生活忙碌，可以快速上桌的快煮麵成為一大救星，4分鐘就能吃到層次豐富口感的美味料理，趕緊到全聯搶購嚐鮮。