房市／信義房屋社區一家　免費辦夏日電影院

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信義房屋社區一家「全民社造行動計畫」自推動以來，至今已邁入第19年，投入金額逾四億元，是國內單一民間企業投入時間最長、投注金額最多的社區營造計畫。
社區一家計畫負責人信義房屋執行經理黃卉芃表示，為了讓更多人了解社區營造與擴散社造熱情，所以自2020年起與CNEX展開紀錄片拍攝計畫，邀請青年導演蹲點社區，期許透過有溫度的鏡頭，紀錄全台灣各個地方的社區故事，至今已完成12部紀錄片。
今年推出的紀錄片，分別是《覺醒頭城》、《孩子們的秘密基地—聯庄號》和《小島夢想家》，來自不同背景的主角們，不約而同以教育的力量來擾動社區、改變地方。《覺醒頭城》紀錄「媽媽號」的林瑞文執行長，如何從親子互動平台出發，從台語小主播活動逐漸凝聚在地人心，振興地方經濟。
《孩子們的秘密基地—聯庄號》講述返鄉青年溫心榆看見家鄉的孩子們因教育資源不足，不敢對未來抱持夢想，因此決心陪伴孩子一起畫下未來的夢想藍圖。而《小島夢想家》的主角以海洋大學師生和基隆和平島居民為主體，聯手活化老市集和社區。
信義房屋將在7月16日於府中15舉辦社區一家紀錄片放映活動，免費邀請大眾看電影外，並贈送所有來觀影的民眾最有在地台灣味的「地瓜爆米花」。此外，更特別安排了台語主播體驗活動，邀請紀錄片主角之一的「媽媽號」創辦人林瑞文與台語小主播一起上台分享，希望家長帶著小朋友一起來體驗台語播報，有機會獲得精美樂高積木組，為孩子與家長打造一個充滿樂趣，並具有教育意義的暑假活動。活動詳情，歡迎上信義房屋社區一家粉專與官網報名。