宮崎駿《你想活出怎樣的人生》木村拓哉也有演！上映不宣傳仍賣翻
日本動畫大師宮崎駿多次宣布退休、復出，繼2013年推出動畫電影《風起》後，他相隔10年終於再發表新作《你想活出怎樣的人生》，該電影決定採「0宣傳策略」，除了電影海報，決定不公開預告片跟故事大綱，直到今（14）日電影正式上映後，參演聲優名單與電影主題曲終於揭曉，包含「你想活出怎樣的人生」、「米津玄師」、「木村拓哉」等詞，都一一登上熱搜。
記者陳雅蘭/綜合報導
《你想活出怎樣的人生》為了防止劇透，決定不宣傳、投入廣告，監製鈴木敏夫就表示在網路發達的時代，或許「沒有任何消息」會是一種成功的行銷，也認為預告片會讓觀眾有「先入為主」的想法，雖然不確定此罕見怪招是否能奏效，但還是想嘗試看看，要大眾到戲院一探究竟，尋找答案。
宮崎駿也對於上映前不宣傳感到擔憂，曾問鈴木敏夫「這樣真的沒關係嗎？」、「鈴木先生我是相信你，但我還是很擔心」；或許正是因為有「宮崎駿」的名字撐腰，許多網友都表示會進戲院支持，不宣傳的手法明顯奏效；《今你想活出怎樣的人生》的預售票不僅賣翻，電影相關詞也登上關鍵字熱搜。
《你想活出怎樣的人生》今官方Twitter上傳海報中鳥類的Q版頭像，大家只要在Twitter輸入關鍵字「你想活出怎樣的人生」，還會出現該圖象的Emoji符號；甚至有網友發現，若打上米津玄師的名字，也會出現《你想活出怎樣的人生》的表情符號，原來電影主題曲〈地球儀〉確定由米津玄師製作，宮崎駿也上傳手寫感謝信向米津玄師致謝。
電影的配音聲優也逐一公開，包含菅田將暉、柴咲幸、Aimyon、木村佳乃、小林薫等，木村拓哉則特別演出。值得一提的是，木村拓哉曾於2004年幫宮崎駿作品《霍爾的移動城堡》的「霍爾」配音，這次2人相隔19年二度合作，引起觀眾期待與討論。