《木曜4超玩》團隊爆集體離職「KID發聲了」！17字曝未來工作規劃
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》播出近9年，主持群邰智源（邰哥）、KID、溫妮、泱泱、謝坤達和阿部瑪利亞各自擁有一票忠實粉絲，團隊近日爆出幕後工作人員集體離職一事，製作人陳百祥昨（13）日於IG發文證實已與團隊共進退，製作人阿良也早已在6月底留職停薪、到日本留學。對此，坤達經紀人表示工作照常，至於KID未來動向如何，他也透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「目前後續工作就等節目方的通知安排唷。」
記者郭佩蓉/綜合報導
陳百祥昨晚證實已與團隊共進退，也感謝公司的慰留與慰問，給予他很大的空間，讓他留職停薪，「據我所知，接下來的木曜將會是Eric領軍繼續努力；Eric有明確的跟我表示他會主導接下來的一日系列的拍攝，團隊所有的變遷他也都有跟主持人溝通清楚。」至於未來的節目細節，他自認不適合發聲。阿良也透過IG發聲，他相信在木曜遇到的大家是種很特別的緣分，「只是現在大家各奔東西了！之後會不會再合作，還是用什麼方式再相遇，我不知道，只知道現在開始是一個人的戰鬥了，大家一定都會愈來愈好」。
對於幕後工作人員集體離職，坤達經紀人表示他們也是看新聞才知道，坤達之後的工作依然照常，「目前沒收到通知，工作照常」，但因為坤達人目前在國外工作，無法得知坤達本人看法。而KID經紀人則回應《NOWnews今日新聞》：「目前後續工作就等節目方的通知安排唷。」