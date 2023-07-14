《木曜4超玩》爆集體離職！坤達經紀人回應了 未來工作動向曝光
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》播出9年，在YouTube頻道擁有234萬訂閱者，除了主持群邰智源（邰哥）、KID、溫妮、泱泱、謝坤達和阿部瑪利亞，幕後團隊陳百祥、阿良等工作人員的人氣也相當高。豈料近日卻爆出幕後工作人員集體離職事件，製作人陳百祥昨（13）日晚間也於IG發文證實，已經和團隊共進退，未來的「一日系列」將由Eric主導。對此，《NOWnews今日新聞》詢問坤達經紀人，對方回應：「沒收到相關通知，（坤達）工作依然照常。」
記者郭佩蓉/綜合報導
陳百祥透露公司政策進行重組，有人是裁員，有人是沒辦法接受公司的安排而離職，現狀是製作團隊都離開公司了，他感謝公司的慰留與慰問，給予他很大的空間，讓他留職停薪。他坦言：「據我所知，接下來的木曜將會是Eric領軍繼續努力；Eric有明確的跟我表示他會主導接下來的一日系列的拍攝，團隊所有的變遷他也都有跟主持人溝通清楚。」至於未來的節目細節，他自認不適合發聲。
製作人阿良則是在6月底曾公開透露因為個人規劃，留職停薪到日本留學，他當時在IG表示：「不知不覺就六年過去了，同事來來去去，拍了很多自己覺得很屌的企劃、題材，甚至開始做了專案，這樣一路上遇到了好多人，去過了很多地方，也跟很多想合作的明星、歌手、YouTuber等等合作，想想這一切的收穫真的是無可取代！是我的寶藏啊！」
身為幕後團隊一員的Ida也在IG限時發聲：「雖然在木曜的時間僅短短不到2年，但受到的照顧與得到的收穫卻遠遠超過於此， 還意外的獲得了許多如同朋友的觀眾們，能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊幕後的夥伴廠商以及總是給予應援與力量的你們，是我職涯最棒的決定之一。」
對於木曜幕後團隊工作人員紛紛離職，《NOWnews今日新聞》記者也致電給坤達的經紀人，對方透露他們也是看新聞才知道，坤達之後的工作依然照常，「目前沒收到通知，工作照常」，但因為坤達人在國外工作，無法得知坤達本人看法。