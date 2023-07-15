阿宏約按摩爽完丟包她！本尊「對比照片」瘋傳 真相超尷尬
一名林姓女子與網友「阿宏」到嘉義遊玩，沒想到過程中遭到丟包，結果事後警方調查才發現，林女是幫顧客按摩賺錢養家，該位「阿宏」接受按摩服務後，還把女子丟包在嘉義，行為非常不可取。而事後，在網路社群上出現一位名字有「宏」字的人，貼出對比照片表示，「對不起，會丟包她是因為照片跟本人差太多了....」沒想到事後被發現，該張照片根本是盜圖，且被盜圖的人竟然是寬頻房訊董事長游登傑的未婚妻邱筠淨。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，台中市30多歲的林女日前與網友「阿宏」一起出遊，沒想到卻遭到丟包在嘉義彌陀路上，林女由於身上沒錢，只能走到公車候車亭坐著，加上感覺受到委屈，忍不住崩潰大哭，後來經過員警協助之後，才申請「川資」服務，成功調得單程返鄉換票證，協助林女回台中。不過後來警方調查，林女從事按摩服務養家，該位「阿宏」接受按摩服務後，還把女子丟包在嘉義，讓人傻眼。
而事件發酵後，在社群引起討論，結果有一位名字結尾是「宏」字的人，在各大社團貼出對比圖，表示「當天會丟包妳的原因是因為你跟照片真的差太多，對不起」結果引起廣大迴響，不少人認為如果見面不喜歡，也不用把人家丟包。
但有眼尖的網友卻發現，該位「阿宏」提供的對比圖中，右邊的女生是寬頻房訊董事長游登傑的未婚妻邱筠淨，今年1月份游登傑才在馬爾地夫包下世界上最大的海底餐廳「5.8 Undersea Restaurant」，向邱筠淨求婚，據了解，兩人預計今年底或明年初將完成婚禮。
眼看輿論越燒越大，該位發文的「阿宏」緊急出面表示「自己不是新聞上面的阿宏，同時也向被丟包的小姐道歉，因玩笑話的文章造成您的困擾，也跟網路上的網友道歉.....希望事件早日落幕」而由於該網友隨意拿取照片發文，又假冒自己是新聞事件中的阿宏，不少人認為他也應該跟邱筠淨致歉。