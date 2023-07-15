蔡阿嘎日本影片又被罵！自稱「台灣山下智久」 遭日文留言嗆聲
百萬YouTuber蔡阿嘎6月時，因為上傳一支「日本5家地雷連鎖店」的影片，結果慘遭炎上，甚至被日本媒體大肆報導，引發日本人觀感不佳。然而前一陣子蔡阿嘎又上傳了幾部去日本拍攝的影片，其中一部在街訪日本民眾，詢問自己跟日本男星「山下智久」像不像，雖然整個影片看起來非常歡樂，但留言處卻湧入不少日文留言罵聲。
記者張嘉哲/綜合報導
蔡阿嘎日前上傳影片以「絕對真實日本殘酷街訪！山下智久跟蔡阿嘎到底像不像？」為題，影片開頭蔡阿嘎就表示，那我們現在就來訪問日本這些有眼光的民眾，看看這個號稱山下智久台灣版跟真正的山下智久到底像不像，結果在街訪時，許多民眾都誠實的說「不像」，場面相當搞笑。
不過看似非常歡樂的影片，在留言處卻有人發現有不少日文留言，包括有人留言表示「希望不要再跟日本扯上關係了，日本人不懂台灣話，所以無論說什麼都可以嗎？」、「如果知道台灣YouTuber的真實身份是那個嘲笑店員並辱罵他們的人，肯定會冷淡對待的吧」，不過也有日本網友留言「日本人是非常友善的...希望你也能友善對待我們喔」、「看了你很多日本旅遊系列，希望你繼續加油，有機會也會去台灣玩喔！」
而由於影片一開頭，蔡阿嘎表示「終於等到疫情解封」，表示影片應該不是最近才拍攝，不少網友認為在6月「日本影片」炎上之後，這系列的影片應該先停止上架，而不是為了節省成本繼續上架日本相關影片，又再度引起熱議。