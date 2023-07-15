不只《玩命關頭》韓哥！他信義區巧遇「開心鬼」 77歲港星超大咖
繼日前《玩命關頭》韓哥（姜成鎬）來到台灣被野生捕捉之後，引起社群熱烈討論，然而沒想到14日竟然又有網友發文，表示自己前幾週也有遇到大咖港星來台，就是現年77歲的「黃百鳴」，過去他的代表作有《開心鬼》、《家有囍事》等等，都是不少人小時候必看的港劇！在信義區意外被捕捉，引起網友熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「有人還記得這位香港藝人嗎？上上週到信義區吃酸菜魚遇到的，原本跟老婆還懷疑一下，結果跟上去立馬發現就是這位演員，大家還記得他嗎？」只見貼出的照片，就是港星「黃百鳴」本人，雖然現年已經77歲，但是穿著深灰色西裝搭配條紋襯衫，臉上戴著那副招牌眼鏡，看上去還真看不出真實年齡。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇這保養不錯吧，快80歲了吧」、「開心鬼！朱秀才！黃百鳴好懷念啊」、「最近台灣那麼多大咖來喔，黃百鳴算港星大咖演員吧」、「真正的開心鬼放暑假哈哈哈」、「香港電影的全才，自編自導自演」、「香港影劇圈很有份量的前輩」、「港劇圈很頂的，黃百鳴！」、「開心鬼黃百鳴啊，在目前香港演藝圈輩份算很頂的吧！」
事實上，黃百鳴是著名的香港電影製作人之一，既是監製、編劇、導演同時自己也是演員，其出品的電影很多都破了香港電影的票房紀錄，包括《最佳拍檔》、《開心鬼》、《家有囍事》系列，基於他對電影界的貢獻，他於2015年還曾經獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，成就非凡。