脫口秀演員「開MeToo玩笑」！觀眾凍未條開嗆他　尷尬場面曝光

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Jim程建評接連陸續點評了NONO、黑人甚至是炎亞綸感情糾紛事件，並且表示「MeToo」運動都已經到九局下半，男性騷擾的比例還是一面倒。隨後話鋒一轉表示「但是我必須講一句老實話，就是有些女生會把解決問題的責任，全部歸咎在男人身上，畢竟是男人搞出來的，但我並不這麼認為，我認為女性也有責任」。
「首先說，因為你們不能忽略一個事實，至少在台灣九成的男性都是正常的，會去騷擾別人的男性就是那一成的男性，所以台灣的男性都是表現得非常好的，所以這時候責任就落在女生身上，我百分之百贊成女生藉由這波MeToo運動出來發聲，因為發聲是非常重要的，你們得要出聲，剩下的九成男生才有事做，因為根據性騷擾的定義，是女生要覺得不舒服，我們才能站出來捍衛妳們的權益」。
Jim程建評提到「女生你們得發出第一個聲音，下次最好早點講」，此時突然有台下觀眾突然發聲表示「當下九成的人願意聽，但是因為百分之十是不願意聽的，當百分之十的人聲音比百分之九十的人聲音還大時，那誰願意聽？」該位觀眾則繼續說「她們為什麼現在才發聲？為什麼現在MeToo才會被認同，你如果當下發生的時候，你要Speak Out（說出來）」。
該位觀眾表示「你這樣講是不是在檢討那些受害者在當年發生MeToo事件的時候，她們當初為什麼不講，為什麼現在才講，這對她們是很大的傷害，不代表我沒有發生過這種事情我就不能沒有同理心，當你這樣說的時候，大家都在笑的時候，請你們想一下你們在笑的時候，這種事情被當作一個脫口秀表演這樣，真的是一個傷害」面對突如其來的觀眾嗆聲，現場場面有幾分尷尬，最後Jim程建評結尾表示「我們是在同一艘船，我們也是在這些女生發聲之後才能站出來阻止」。
事後，Jim程建評也在留言區表示「 我只是說我認為該說的話，阿姨也是，或許一開始沒有，但阿姨後來的發言都是經過我的鼓勵和允許，沒有必要攻擊阿姨，因為我們在同一艘船上」表示當天自己並不是專場表演，是六月的某次低消openmic，「我只是上台五分鐘而已，現場觀眾並沒有付門票來看我，你們這些免費仔不要再罵阿姨了」。