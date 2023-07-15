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ATM領錢驚見「宮廟服務」！他傻眼：什麼用途　真實答案揭曉了

▲近日就有網友使用ATM時，發現螢幕上除了提領、轉帳等功能之外，竟然多出一個宮廟服務，讓人非常好奇用途。（圖/路上觀察學院）
▲近日就有網友使用ATM時，發現螢幕上除了提領、轉帳等功能之外，竟然多出一個宮廟服務，讓人非常好奇用途。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

ATM存在我們生活當中各處，只要插卡就能夠提領現金十分方便，不過近日就有網友使用ATM時，發現螢幕上除了提領、轉帳等功能之外，竟然多出一個宮廟服務，讓他非常好奇這到底在幹嘛，，結果發現是真的可以用來「線上點光明燈」，掀起網友熱烈討論。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「我就問....宮廟服務是什麼鬼？」只見貼出的ATM螢幕當中，除了大家熟悉的提款、轉帳、餘額查詢、產品申請、其他服務等按鍵，其中最後面一個出現「宮廟服務」，讓人好奇點下去會出現什麼畫面。

▲全民普發6000元已陸續發放到民眾金融帳戶，未登記的民眾將從4月10日起開放ATM領現。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲網友分享自己去使用ATM時，遇到螢幕上出現「宮廟服務」的情況。（示意圖非當事ATM／記者鍾怡婷攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「現場觀落陰」、「線上收驚之類的吧哈哈」、「笑死真的沒看過欸」、「現在這麼多元化喔」；不過也有內行人表示「這個是點光明燈用的啦」、「點燈系列！不用去廟裡面人擠人」、「只要在ATM點選宮廟、點燈等項目，自動扣款後再列印回函，填好寄回宮廟就可完成點燈、安太歲等程序」。

而據該ATM所屬銀行官網上介紹，主打「免舟車勞頓人擠人」、「線上點燈」等服務，銀行攜手全台灣北中南多間知名廟宇，於近5千台ATM推出「宮廟點燈服務」，只要透過ATM即可點選所選宮廟和數十款燈種，各家金融卡都可使用，沒帶卡也沒關係，現鈔就可付款，相當新奇。

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