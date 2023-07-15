企鵝妹在挪威慘碰壁！遭店家開口收「7萬元直播費」 兩派吵翻了
南韓實況主企鵝妹（Jinny）上個月中旬完成「徒步走台灣本島4極點」挑戰後，她沒有停下腳步，繼續前往歐洲各國進行戶外實況。7月12日時，她也抵達挪威準備進行新的旅程，沒想到在當地直播卻一度碰壁，被店家開口收「7萬元實況費」才願意讓她直播，過程也引爆熱議。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹6月中旬完成「徒步走台灣本島4極點」，她最終花費42天走完1076公里，看遍台灣各地美景，雖然中途也曾遇到多次奇葩事件發生，但也體驗到濃濃的台灣人情味。而她完成挑戰之後，也與家人相聚，並前往歐洲各國旅遊。
企鵝妹7月12日在IG上宣告已經抵達挪威，將展開一段新的旅程。卻沒想到才第二天就慘碰壁，企鵝妹當時進入一處類似農莊的店家，但沒想到拿著鏡頭進入後，立刻被店員提醒「如果想要在這直播，妳必須付費」。
企鵝妹隨即詢問店員「那你知道要付多少錢嗎？」店員立刻說「這不便宜，要2500美金（約新台幣7萬7）」。企鵝妹一聽完面露尷尬神情，不過店員態度相當客氣，因此雙方互相道謝後，企鵝妹也默默離開店家。
這段遭遇立刻也引發全球網友熱議，許多網友認為收費太過誇張，且現在已經是網路時代，這甚至是免費的廣告機會。但也有一派人挺店家，認為店家規定如此驚人的金額，就是委婉拒絕客人來店禮進行直播的意思。
企鵝妹直播片段