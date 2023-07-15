AirPods、Apple Pencil「0元買法曝光」！限時2個月：果粉秒跟上

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然而在消息曝光之後，臉書上許多蘋果相關買賣社團，突然有大量果粉發文表示「問問看有沒有人想要買學生BTS方案的，你買平板我收Apple Pencil，你買你買Mac，我收耳機，這邊可以貼一點錢給你」、「提供BTS資格讓人買平板、Mac，我收耳機跟 Apple Pencil」相關貼文少說數十則。
沒想到貼文獲得廣大迴響，不少人紛紛留言「想借資格，不需要Apple Pencil可以送」、「找有BTS資格的，我要買MacBook Air，耳機不需要」、「我要筆電，耳機可以給你」、「搭版，我想買IPad air (不要筆），沒有學生專案，求一個有專案的人」由於有些人可能已經有Apple Pencil或者AirPods，因此只是想要享有BTS方案的優惠，於是上網搭版做一個互惠，不僅提供資格的人可以便宜或者免費買到Apple Pencil或者AirPods，沒有BTS方案的人也可以享有優惠。
🟡這次「蘋果返校日（Back to School）」的優惠清單如以下：
買 iMac (24 吋)、MacBook Pro (13 吋/ 14 吋/ 16 吋) 或 MacBook Air (13 吋/ 15 吋)優惠組合，內含一副 AirPods 3，價值5590元。
買 Mac mini，內含一副 AirPods 2，價值4290元。
買 iPad Pro 11 吋、12.9 吋或 iPad Air 5，內含一支 Apple Pencil (第二代)，價值4390元。
因此如果按照果粉們的操作模式，一位學生提供BTS資格給別人使用，對方購買「MacBook Air 15」來看，教育價格3萬9600元（原價4萬2900元，價差3300 元），就可以獲得副AirPods 3，價值5590元，而對方若不需要該耳機，就可以直接贈送給提供自己BTS資格的學生，達到雙雙互惠的結果，實在非常聰明。