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車位遭占用留字條警告！苦主慘被告還賠6000　「關鍵句」曝光了

▲許多駕駛都會透過透過留字條，來溝通交流。示意圖與內文無關。（圖／臉書《馬路的事討論區》） 
▲許多駕駛都會透過透過留字條，來溝通交流。示意圖與內文無關。（圖／臉書《馬路的事討論區》） 

記者潘毅/綜合報導

許多民眾都會花錢租用停車位，確保自己的愛車有地方能停放。不過日前在高雄，有位男子花錢租的車位連續2日遭到占用，讓他氣得寫下紙條警告對方，沒想到卻反遭對方提告，更因為內容的1個「關鍵句」，最終遭判賠6千元，案件曝光也引爆社會關注。

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根據判決書內容顯示，高雄一位40多歲的鄧姓男子，花錢找住家附近的地主租用一塊地停放愛車，卻沒想到在2022年10月時，車位遭不知名車主占用，且已經是第二次被占用，讓鄧男不滿，決定留下紙條寫下「是不是你爽就好，這車位是我租的，你要停也留一下電話，停二天了，將心比心，你沒心我也沒了，再一次就把你鎖起來」，並夾在對方車的擋風玻璃上。

▲有網友好奇在寸土寸金的市區內，為何會有地主願意經營停車場。（示意圖／翻攝Pexels）
▲如果自己花錢租的停車位被占用，你會怎麼解決呢？若想留字條，可能也要留意其中內容，避免惹官司上身。（示意圖／翻攝Pexels）
隔日另位駕駛張男看到自己車上被夾了這張紙條後，以看到紙條後心生畏懼為由，向警方報案。而車位主人鄧男到案後說明，自己僅是希望對方不要繼續占用自己車位，並無恐嚇意圖，但檢方認為「再一次就把你鎖起來」這句話，已具加害他人的恐嚇意味，因此將他依恐嚇危害安全罪起訴。

最終法院審理後認為，鄧姓男子已是成年人，有相當的社會歷練，依照一般觀念，這字條已經讓當事人感覺生命財產受威脅，客觀上已屬惡害通知，加上鄧姓男子尚未和張姓車主達成和解，因此審理後，依違反恐嚇危害安全罪判罰6000元，得易服勞役，仍可上訴。

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