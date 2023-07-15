車位遭占用留字條警告！苦主慘被告還賠6000 「關鍵句」曝光了
許多民眾都會花錢租用停車位，確保自己的愛車有地方能停放。不過日前在高雄，有位男子花錢租的車位連續2日遭到占用，讓他氣得寫下紙條警告對方，沒想到卻反遭對方提告，更因為內容的1個「關鍵句」，最終遭判賠6千元，案件曝光也引爆社會關注。
記者潘毅/綜合報導
根據判決書內容顯示，高雄一位40多歲的鄧姓男子，花錢找住家附近的地主租用一塊地停放愛車，卻沒想到在2022年10月時，車位遭不知名車主占用，且已經是第二次被占用，讓鄧男不滿，決定留下紙條寫下「是不是你爽就好，這車位是我租的，你要停也留一下電話，停二天了，將心比心，你沒心我也沒了，再一次就把你鎖起來」，並夾在對方車的擋風玻璃上。
隔日另位駕駛張男看到自己車上被夾了這張紙條後，以看到紙條後心生畏懼為由，向警方報案。而車位主人鄧男到案後說明，自己僅是希望對方不要繼續占用自己車位，並無恐嚇意圖，但檢方認為「再一次就把你鎖起來」這句話，已具加害他人的恐嚇意味，因此將他依恐嚇危害安全罪起訴。
最終法院審理後認為，鄧姓男子已是成年人，有相當的社會歷練，依照一般觀念，這字條已經讓當事人感覺生命財產受威脅，客觀上已屬惡害通知，加上鄧姓男子尚未和張姓車主達成和解，因此審理後，依違反恐嚇危害安全罪判罰6000元，得易服勞役，仍可上訴。