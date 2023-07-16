24公里外都有感！美國陶氏化學廠發生爆炸 民眾被要求「關冷氣」
位於美國路易斯安那州的陶氏化學工廠（Dows Chemical）於14日晚間發生火災，不僅產生大範圍煙霧，還進而引發了一連串爆炸，就連位在24公里外都能感受到爆炸的強烈晃動。廠區附近有多達數百人被疏散，不過也有居民雖然能安全留在室內，但當地緊急服務官員呼籲必須關閉空調，避免吸入有毒氣體。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《華盛頓郵報》、《美國之聲》等外媒報導，位於密西西比河附近的陶氏化學廠中處理乙烯氧化物的廠區區域在14日晚間發生爆炸並引發大火。由於該廠區內有大量易燃與致癌物質，在火災發生後，數百人隨即被疏散到安全地帶；另外在距離該廠800公尺範圍內的大約350戶家庭，被告知待在室內、避免外出，且必須關閉空調，避免吸入有毒氣體。
據了解，在火災發生當晚，該廠區一連傳出了6次爆炸聲，還能看到高聳的火焰從廠區升起，上方瀰漫著濃煙。一名住在廠區約24公里外的居民表示，還能感覺到房屋在震動，當時他與家人在廠區附近時聽到幾秒鐘間隔的連續巨響，「我們抬頭看天，整個天空都被橙色照亮了。」
火勢已經在15日凌晨被撲滅，且附近居民也能離開家門，所幸這起意外事件並未造成任何人員傷亡，但火災起因仍在調查當中，推測很可能是設備故障所致。目前依舊在該地區進行空氣品質的監測。
有報導指出，這是陶氏化學廠近年來發生的第二起重大安全事故。在2022年4月，陶氏化學場另一間工廠發生洩漏，導致39人住院。